Duale Berufsausbildung voll im Trend

Salzburgs Jugend setzt auf die duale Berufsausbildung. Aktuell gibt es im Bundesland 2320 junge Menschen, die gerade eine Lehre begonnen haben. Im Vorjahr waren es noch 2245 Lehreinsteigerinnen und -einsteiger. Das ist ein Plus von 3,3 Prozent.

In Salzburg stehen derzeit 6.790 Lehrlinge in Ausbildung.

Insgesamt werden derzeit in Salzburg 6790 Lehrlinge in knapp 2500 Lehrbetrieben zu künftigen Fachkräften ausgebildet. "Es ist erfreulich, dass der Zulauf in die duale Berufsausbildung weiter anhält", sagt Norbert Hemetsberger, Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer Salzburg. Er ist überzeugt: "Initiativen wie die Modernisierung der Ausbildungsinhalte vieler Lehrberufe, das Programm Lehre mit Matura und eine intensive Imagearbeit haben sicherlich zu diesem positiven Effekt beigetragen."

Breites Lehrstellenangebot in Salzburg

"Jugendliche in Salzburg können aus einem sehr breiten Lehrstellenangebot auswählen. Diese Situation findet man in kaum einem anderen Bundesland vor", weiß Hemetsberger. Zuletzt standen einem Lehrstellensuchenden theoretisch 4,7 Lehrstellen offen, zeigt die Statistik des AMS. Am häufigsten wählen junge Menschen in Salzburg übrigens eine Lehre als Einzelhandelskaufmann/-frau, Elektrotechniker/-in, Kfz-Techniker/-in, Metalltechniker/-in und als Bürokaufmann/-frau.

Lehre vs. Studium: Früher Berufseinstieg und attraktive Verdienstmöglichkeiten

Für eine Lehre spricht gerade auch der Verdienst: Ein Lehrling erhält während seiner dreieinhalbjährigen Lehrzeit mehr als 55.650 Euro brutto. Dazu ist er ab dem ersten Tag pensionsversichert. Ein Gymnasiast macht in diesem Alter erst die Matura. Akademikerinnen und Akademiker steigen überhaupt erst mit etwa 24 Jahren in den Beruf ein: Ein Lehrling hat bist dahin 245.880 Euro verdient.