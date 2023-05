"Hierarchie stört die Arbeit"

Es brauche die Erkenntnis, dass unternehmerische Teamarbeit eine erfolgreichere Form der Unternehmensführung ist und die Wirkkraft der Organisation erhöht, so Sechser. Gerade in einer dynamischen, komplexen Welt sei es wichtig, Talente zu nutzen und Zusammenarbeit in den Fokus zu rücken. "Organisationen leben durch und mit Diversität auf und stechen durch überdurchschnittliche Rentabilität und Krisenfestigkeit hervor."

Beta-Kodex orientiert sich am Markt und am Menschen

Sechsers Ansätze gehen auf den Beta-Kodex aus den 1990er-Jahren zurück. Anhand von Fallstudien untersuchten Vertreter der Industrie und der Weltbank damals, was Unternehmen ausmacht, die durch eine besondere wirtschaftliche Stabilität und hohe Wertschöpfung herausstachen. Rasch erkannte man, dass ihr Erfolg an der Art der Budgetierung lag - oder besser daran, dass dort gar keine Jahresplanung mehr stattfand. Dieses Prinzip wurde auf die Steuerung und Führung von Unternehmen umgelegt. "Beta-Kodex ist kein Menschenführungskonzept, sondern ein Ansatz der gemeinsamen Führung in dezentralen, vernetzten Strukturen", fasst Sechser zusammen. "Es braucht nicht einen Hero, der alles führen muss, sondern unternehmerische Teams, die von der Organisation so unterstützt werden, dass sie das auch leisten können."

Die zwölf Grundsätze des Beta-Kodex sind sowohl auf einen komplexen Markt ausgerichtet als auch an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Ob Bank oder Kindergarten: Es geht um die Gleichrangigkeit in den Strukturen.

Nicht Führungskräfte sollen Menschen führen, sondern Teams das Business

Der Vorteil: "Selbstorganisierte Teams können viel schneller auf Marktveränderungen reagieren, als wenn erst alles von Vorgesetzten autorisiert werden oder man auf den nächsten Managementausschuss warten müsste. Stattdessen sollten Organisationen eine Umgebung schaffen, in der Teams Verantwortung tragen und autonom agieren können. Das heißt: Nicht Führungskräfte sollen Menschen führen, sondern Teams das Business."

Hierarchie sei durchaus essenziell, wenn es darum geht, rechtliche und gesetzliche Rahmen zu schaffen oder für die Einhaltung von Richtlinien zu sorgen. Die Geschäftsführung, Betriebsräte, Datenschutzbeauftragte und die Buchhaltung seien gute Beispiele dafür. "Aber wir müssen mit der Menschenführerei aufhören", ist Sechser überzeugt. "Unternehmen sollten nicht an den Menschen arbeiten, sondern mit den Menschen am System arbeiten. Denn Produkte und Services entstehen in Teams, die zusammenarbeiten. Bei dieser eigentlichen Arbeit stört Hierarchie."