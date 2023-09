Vielseitige Hochbau-Lehre: Sportlicher Einsatz vom ersten Spatenstich bis zum Meisterwerk

Bereits im ersten Jahr seiner Lehre beim Bau, Holz und Immobilienunternehmen Hillebrand meistert der engagierte Lehrling Felix ein breites Spektrum an Tätigkeiten. Ein Einblick in seinen Arbeitsalltag zeigt, wie vielseitig und vor allem sportlich die Lehre zum/zur Hochbauer:in ist.

Von Maurerarbeiten über Betonieren bis hin zu Kanal- und unterirdischen Wasserverlegungen - der 16-Jährige bewältigt diese Herausforderungen mit tatkräftiger Unterstützung seiner Kolleg:innen. Der Lehrberuf "Hochbauer:in" hat den traditionellen Beruf des "Maurers" abgelöst. Von Beginn der Baumaßnahmen bis zur vollständigen Realisierung eines Gebäudes - sei es ein Wohnhaus, eine Industriehalle oder ein Bürogebäude - Hochbauer:innen spielen eine entscheidende Rolle in sämtlichen Phasen des Bauprozesses.

Das Fundament der Motivation? Zusammenhalt & Abwechslung

Schon früh war für Felix klar, dass seine Leidenschaft im Handwerk und in der Baubranche liegt. Bereits vor seiner Lehre bei Hillebrand sammelte er erste Erfahrungen auf kleinen Baustellen. "Nach 3 spannenden Schnuppertagen bei Hillebrand war für mich klar, dass ich hier meine Lehre zum Hochbauer starten möchte", so der 16-Jährige. Von Anfang an habe er den Teamgeist des Unternehmens gespürt. Dieser starke Zusammenhalt und die große Abwechslung im Arbeitsalltag sind also nicht nur das Fundament stabiler Hillebrand-Wände, sie dienen auch als Antrieb & Motivation.