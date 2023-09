Von Langeweile keine Spur: So abwechslungsreich ist die Lehre zum Bankkaufmann

Eine Lehrstelle mit Herz und Teamgeist

Der Kontakt mit Kund:innen und Austausch mit seinen Kolleg:innen ist es auch, was Finn an seiner täglichen Arbeit am meisten schätzt. "Vom ersten Arbeitstag an, waren meine Kolleg:innen super nett und haben mich Schritt für Schritt bei meinen täglichen Herausforderungen begleitet und unterstützt", so der 16-jährige Bankkaufmann-Lehrling. Neben der Lehre zum Bankkaufmann macht der ehrgeizige Auszubildende gerade seine Matura, welche von der Raiffeisenbank großzügig unterstützt wird. Und dank der angenehmen Arbeitszeiten bleiben trotzdem noch genügend Freizeit für Hobbys, Freunde und Erholung.