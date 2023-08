Jeder Tag ein neues Abenteuer: Unterwegs als Lehrling in der Kommunikationselektronik

Die aufregende Welt von Strom, Internet, Fernsehen und Co: So könnte man die Lehre zum/zur Kommunikationselektroniker:in in der Salzburg AG beschreiben. Wir begleiten Sebastian einen Tag bei seinem spannenden Arbeitsalltag in der Salzburg AG.

Der 18-jährige Lehrling Sebastian Greier öffnet uns das Tor in seine umfassende Ausbildung und verrät uns, wieso er jeden Tag mit Freude und einem positiven Gefühl zu seiner Arbeit fährt.

Abwechslungsreicher Aufgabenmix und viel frische Luft

Dass die Lehre zum/zur Kommunikationselektroniker:in an Abwechslung kaum zu übertreffen ist, wird uns gleich frühmorgens klar. Um 07.00 Uhr startet Sebastians Arbeitstag vorerst im Büro in der Stadt Salzburg, von wo aus es meistens gleich weiter zu verschiedensten Kund:innen und Standorten im gesamten Land Salzburg geht. "Wir sind nicht nur sehr oft unterwegs, sondern auch viel an der frischen Luft", strahlt der 18-Jährige. Doch nicht nur das Arbeitsumfeld, sondern auch der Tätigkeitsbereich ist sehr facettenreich. Von der Planung bis zur Umsetzung und Errichtung der Infrastruktur des Telekomnetzes spannt sich das breitgefächerte Betätigungsfeld in der Kommunikationselektronik.

Sebastians Karriereziel steht bereits fest

Nach vielen Praktika in verschiedensten Berufsfeldern war es schlussendlich der Tag der Lehre in der Salzburg AG, welcher Sebastian gleich vom Beruf "Kommunikationselektronik" begeisterte. "Hier ist man als Lehrling super aufgehoben und man lernt jeden Tag viel Neues dazu. Außerdem ist das Betriebsklima in der Salzburg AG super, dadurch fahre ich jeden Tag mit einem guten Gefühl in die Arbeit", schwärmt der junge Auszubildende. Sebastians Karriereplan für die Zukunft steht fest: Er will nach seiner Lehre auf alle Fälle in der Salzburg AG bleiben.