Jobeinstieg: Neuer Job, neues Glück

"Neuen Kolleginnen und Kollegen rate ich, ihrer Tätigkeit mit Begeisterung und Leidenschaft nachzugehen. Sie sollen Neuem offen gegenüberstehen, aber auch die Möglichkeit nutzen, sich im Unternehmen durch den gelebten Handlungsfreiraum einzubringen. Mein wichtigster Tipp: Sei du selbst, liebe, was du tust, und glaube an dich!"

Wie stellt man Kompetenz und Motivation unter Beweis? Sinnvoll ist es, am ersten Tag abzuklären, was die Erwartungen des Teams und des Unternehmens an den neuen Mitarbeiter sind, aber auch, was auf ihn in der ersten Woche, im ersten Monat zukommt. Wer Interesse an seinem Job hat, zeigt das auch, ist aktiv, fragt nach und beweist Hands-on-Mentalität.

Welche Fettnäpfchen gilt es zu vermeiden? Höflichkeit und Pünktlichkeit sind Grundvoraussetzungen. Fallstricke lauern, wenn ich mich unzureichend mit der Unternehmenskultur auseinandergesetzt habe, etwa in Jeans und Sweater den neuen Job in der Bank antrete oder unsensibel in der Ansprache bin und automatisch jeden duze. Gar nicht gut kommt es an, wenn ich permanent am privaten Handy hänge - das hat zumindest am ersten Tag am Schreibtisch nichts verloren.

Ein neuer Mitarbeiter stellt rasch fest, dass es im Unternehmen Verbesserungsbedarf gibt. Sollte er das ansprechen? Auffälligkeiten sollte man auf jeden Fall aufschreiben und analysieren, ob die Versprechungen, die im Recruiting gemacht wurden, mit der Realität im Arbeitsalltag übereinstimmen. Für mich ist offene, ehrliche Kommunikation das Wichtigste. Nur so können sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer weiterentwickeln. Erste Ansprechperson ist der Mentor oder der direkte Vorgesetzte.

Stichwort Fachkräftemangel: Auch Arbeitgeber dürfen sich beim Onboarding keine Fehler erlauben. Ihre Tipps dafür? Hilfreich ist ein Ablaufplan für den ersten Arbeitstag: Eine fixe Ansprechperson sollte den neuen Mitarbeiter empfangen, den Einschulungsplan durchgehen, Position, Aufgaben und Ziele erklären, ihn bei der Integration ins Team nicht sich selbst überlassen. Dazu braucht es Sensibilität und Achtsamkeit, denn je nach Persönlichkeit des Neuen ist dabei ein anderer Zugang nötig. Arbeitsplatz und Equipment inklusive Visitenkarten und Dienstwagen müssen vorbereitet sein. Verträge und rechtliche Dinge sollten ohnehin vorab geklärt worden sein. Nach 14 Tagen kann man gut abschätzen, ob es langfristig passt. Daher fragen wir als Personalberater dann auch nach, wie das Onboarding gelaufen ist, ob die Erwartungshaltung aus dem Recruiting erfüllt wurde.