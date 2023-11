Studienangebote am Puls der Zeit

Stillstand gibt es nicht: Die Studienangebote der tertiären Bildungseinrichtungen rund um Salzburg entwickeln sich ständig weiter. Der Fokus liegt auf Themen, die in der Wirtschaft stark nachgefragt werden.

Kulturarbeit

Brandneu an der Universität Salzburg ist das Masterstudium Computer Science in englischer Sprache. Es schließt nach vier Semestern mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieur:in ab. Im kommenden Sommersemester startet zudem der Universitätslehrgang Management regionaler Vereins- und Kulturarbeit. Er vermittelt Kompetenzen, um im Management von Vereinen, Kulturinstitutionen oder Veranstaltungen (z. B. in Gemeinden oder Unternehmen) tätig zu werden.

3D und KI

Die FH Salzburg plant, ihr Angebot mit dem Studienjahr 2024/25 um vier Master zu erweitern (vorbehaltlich Genehmigung), die sich mit künstlicher Intelligenz, Data Science, Robotik, Cyber Security und 3D-Animation beschäftigen: Cyber Security, AI for Sustainable Technologies, Industrial Informatics & Robotics und Realtime Art & Visual Effects. Bis auf Letzteren sind alle berufsbegleitend, denn: "Viele junge Menschen wollen nach dem Bachelor zunächst ihr Wissen in die Praxis umsetzen. Ein paar Jahre später sind dann vertiefende Bildungsangebote gefragt. Deshalb bauen wir berufsbegleitende Angebote aus und setzen auf innovative, spezialisierte Masterstudiengänge", erklärt FH-Rektor Dominik Engel. Neu ab 2024: Den bestehenden Master MultiMediaTechnology gibt es künftig berufsbegleitend und auf Englisch.

Bauwesen

Die Kernkompetenzen der TH Rosenheim liegen in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Soziales. Im Sommersemester 2024 kommen zu den 40 Studiengängen zwei dazu: International Bachelor of Wood Technology (IWT) und der berufsbegleitende Masterstudiengang Nachhaltigkeit im Bauwesen. "Das IWT-Ingenieurstudium mit einer organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung eröffnet sehr gute Entwicklungs- und Karrierechancen", sagt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Holly Ott.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang Nachhaltigkeit im Bauwesen beschäftigt sich neben Themen wie Ressourceneffizienz, Bauen im Bestand und kreislauffähigem Bauen auch mit fachübergreifenden Nachhaltigkeitsthemen und Management.

Management

Seit Herbst wartet der Bachelorstudiengang Kommunikation, Wissen, Medien (KWM) am Campus Hagenberg der FH OÖ mit neuen Inhalten im Bereich Medienproduktion und Webentwicklung, mehr Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten und einem stärkeren Fokus auf digitale Umsetzungskompetenz auf. "KWM vermittelt Know-how für die Gestaltung von digitalen Services und Produkten, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Mit den Neuerungen stellen wir sicher, dass die Lehrinhalte auch weiterhin am Puls der Zeit sind", sagt Studiengangsleiter Dr. Josef Altmann.

Am Campus Linz der FH OÖ werden zwei Studienangebote im Bereich Management überarbeitet: Aus den Bachelorstudien Public-Management und Sozialmanagement wird der neue Bachelorstudiengang Sozial-, Public- und Nonprofit-Management, der Masterstudiengang Gesundheits-, Sozial- und Public-Management wird als Managing Nonprofit and Public Services weitergeführt (beide berufsbegleitend). Neu konzipiert wird der Master Leading Transformation for Impact Organisations.

Ab Herbst 2024 startet am Campus Steyr der FH OÖ der Masterstudiengang Human Resource Management (vorbehaltlich Genehmigung). Das Studium ist der Türöffner für den Einstieg in das Human Resource Management oder für den Aufstieg in Leitungsfunktionen. Ebenfalls neu sein wird der Masterstudiengang Logistik-Engineering und -Management. Er bietet eine wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Berufsausbildung an der Schnittstelle zwischen Logistik-Management und Technik.

Seit Herbst ermöglicht der FH-OÖ-Campus Wels einen flexiblen Studieneinstieg in den Bereichen Nachhaltige Technologie & Werkstoffe, Umwelt & Lebensmittel und Nachhaltige Innovation, Design & Wirtschaft. Dekan Dr. Michael Rabl: "Wir bieten ein gemeinsames erstes Jahr, in dem zwischen den Studiengängen ohne Zeit- und eventuell Stipendienverlust gewechselt werden kann. So wird der Studieneinstieg einfacher und flexibler."

Seit Herbst läuft zudem der Bachelorstudiengang Sustainable Solutions. Damit spricht die Welser Fakultät global denkende, nachhaltigkeitsorientierte Menschen an, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft leisten wollen.

Digitaler Fokus

Neu an der Johannes Kepler Universität Linz sind das Bachelorstudium Transformation Studies, bei dem es um die Gestaltung digitaler Veränderungsprozesse und die Entwicklung transdisziplinärer Forschungsprojekte mit unterschiedlichen Akteur:innen geht, sowie das Masterstudium Maschinenbau. In vier Semestern wird hier das Wissen in u. a. Engineering Design, Computational Engineering oder Production Engineering vertieft.

Überarbeitet und aktualisiert hat die JKU folgende Studiengänge: BA Nachhaltige Kunststofftechnik und Kreislaufwirtschaft, BA Wirtschaftsrecht, MA Politische Bildung und MA Economics.

IT neu gedacht

Die FH Kufstein Tirol arbeitet stetig daran, ihre Studiengänge den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft anzupassen. So wurden zwei IT-Studiengänge reformiert und an Marktbedürfnisse angepasst: Der etablierte Masterstudiengang Web Communication & Information Systems läuft nun unter dem Namen Web Engineering & IT Solutions und vermittelt u. a. Kompetenzen zur Planung und Entwicklung von komplexen webbasierten Anwendungen und mobilen Kommunikations- und Informationssystemen. Seit Herbst läuft der bisherige Bachelorstudiengang Web Business & Technology neu überarbeitet als Coding & Digital Design. Er richtet sich an alle, die sich für die Entwicklung und Gestaltung von digitalen Anwendungen begeistern, und vermittelt technische Fähigkeiten in der Softwareentwicklung und im Design sowie betriebswirtschaftliche Hintergründe.