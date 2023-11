Geschlecht und Berufswahl: Kein Interesse an MINT?

Wie lautet das Ziel vonseiten der FH Oberösterreich - was soll mit den Studienergebnissen erreicht werden? "Politik, Institutionen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden ermutigt, die Ergebnisse dieser Studie zu nutzen, um Maßnahmen zur Förderung der MINT-Fächer und der Mangelberufe in der Pflege und Kinderbetreuung für alle Geschlechter zu entwickeln", sagt der Studienautor. "Es wird ausdrücklich betont, wie wichtig es ist, das breite Spektrum an Interessen und Begabungen in der Gesellschaft anzuerkennen und zu fördern, um eine gerechte und vielfältige Zukunft für alle Berufe zu gewährleisten."

"MINT-freundliche" Gemeinde Bürmoos

Der Blick geht ins Salzburger Land: Was tut sich hier in Sachen MINT? Unter anderem hat die Gemeinde Bürmoos zusammen mit dem Industrieunternehmen W&H an allen Bürmooser Bildungseinrichtungen einen MINT-Schwerpunkt gesetzt. 2012 zog beispielsweise eine erste "Spürnasenecke" in den dortigen Kindergarten ein, seit Neuestem darf sich auch die Bürmooser Volksschule über eine "Spürnasen-Primary" freuen. Die Volksschule und die Mittelschule tragen das MINT-Gütesiegel.

Cornelia Ecker, Bürgermeisterin von Bürmoos, dazu: "Zukunftschancen für alle jungen Menschen eröffnen, das stärkt die Gesellschaft. Für mich ist in diesem Zusammenhang auch das Thema Chancengleichheit zentral." MINT-Bereiche werden privat wie auch beruflich benötigt. Sie seien allgegenwärtig, sagt Daniela Malata, Geschäftsleitung W&H für Human Resources. "Wechselgeld nachrechnen beim Einkaufen, die Verwendung von Smartphones und Apps, das Verfolgen und Verstehen von Wettervorhersagen oder das Klingeln unseres Weckers in der Früh."

Um verschiedene MINT-Bereiche kommt man im alltäglichen Leben meist nicht herum - und auch die Debatte darüber wird uns mit Sicherheit noch länger begleiten.