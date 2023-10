Moon Power sucht passionierte E-Mobilitätsmanager

Zukunftsträchtig. Das Salzburger Unternehmen Moon Power sucht zwei Leute mit Visionen für E-Mobilität.

Begeisterung, Affinität und Leidenschaft für Elektromobilität sind Voraussetzungen für die beiden Arbeitsstellen im E-Mobilitäts-Management, die die Moon Power GmbH als Fundament für Bewerberinnen und Bewerber verlangt.

Spannende Karrieremöglichkeiten im E-Mobilitäts-Management

Dass in der E-Mobilität die Zukunft liegt, hat sich inzwischen herumgesprochen. Bei Moon Power, einer Hundert-Prozent-Tochter der Porsche Holding, liegt der Fokus daher auf Energie- und Ladelösungen. Insgesamt fast 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind damit beschäftigt, in 17 Ländern, hauptsächlich im europäischen Raum, für die nötige Infrastruktur zu sorgen. Seit 2017 besteht Moon Power am Standort Sterneckstraße, wo mit Moon City ebenfalls der Veranstaltungsbereich abgedeckt wird. "Wir sind seither stark gewachsen, sowohl was Umsatz als auch Personenanzahl anbelangt", erklärt Wolfgang Eisl, Leiter Vertrieb. Er ist verantwortlich für den Verkauf von Energielösungen und Ladestationen, national und international. "Aktuell können wir zwei Stellen im E-Mobilitäts-Management neu besetzen." Auf zwei verschiedene Schwerpunkte sind die beiden Jobs ausgerichtet. "Im Heimatmarkt Österreich geht es eher um Kenntnisse über technische Anforderungen für die Errichtung von Ladestationen. Für den internationalen Markt suchen wir eine starke Persönlichkeit mit wirtschaftlichem Hintergrund, möglichst mit internationaler Erfahrung oder Kenntnissen, um in den Partnerländern oder bei den Kunden das Vertriebsteam zu unterstützen", erläutert er.

Karrierechance: E-Mobilität für Firmenkunden

Die Zielgruppe des Unternehmens sind Firmenkunden, Autohäuser, Flottenkunden, Industrie-, Tourismus- und Freizeitbetriebe. "Dort gilt es jeweils unterschiedliche Projekte zu realisieren. Die reichen von Photovoltaikanlagen über Energiespeicher, Energie-Management-Systeme und Ladeinfrastruktur bis hin zu Abrechnungsmöglichkeiten." Insbesondere Flottenkunden wollen immer mehr elektrifizieren, wofür die passende Infrastruktur nötig ist. "Wir bieten ein System, das Laden an der Arbeitsstelle, an öffentlichen Stationen oder daheim ermöglicht."

Vorteilhaft für künftige Bewerberinnen und Bewerber ist es, wenn sie bereits Erfahrung im Bereich E-Mobilität mitbringen, die sie möglicherweise in einem Autohaus, einem Industriebetrieb oder verbundenen Branchen erworben haben. "Leidenschaft und Begeisterung für das Gestalten dürfen nicht fehlen. Wir sind ein junges Unternehmen, das viele Möglichkeiten bietet, Prozesse oder Handlungsfelder mitzugestalten", wie der Vertriebsleiter schildert. "Die Begeisterung ist wichtig. Denn wenn alle von der Energiewende reden, muss auf jeden Fall einmal eine brauchbare Landeinfrastruktur aufgebaut werden."