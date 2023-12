Viel Neues an der FH Salzburg

Frisch aus der Taufe gehoben: Ab dem Studienjahr 2024/25 wartet die Fachhochschule Salzburg mit vier neuen Masterstudiengängen auf.

Cyber Security, AI for Sustainable Technologies, Industrial Informatics & Robotics sowie Realtime Art & Visual Effects: So heißen die neuen Studiengänge, die im nächsten Jahr an der FH Salzburg starten sollen - vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Drei der vier neuen Studien werden berufsbegleitend angeboten. "Wir sehen, dass immer mehr junge Menschen nach dem Bachelor zuerst einmal ihr Wissen in die Praxis umsetzen wollen. Ein paar Jahre später sind dann wieder vertiefende Bildungsangebote wie ein Master gefragt", erklärt Dominik Engel, Rektor der FH Salzburg.

Cyber Security:

Im Fokus steht hier ab Herbst 2024 die Internetinfrastruktur. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der praxisorientierten Umsetzung von IT- und Netzwerksicherheit - das heißt: Studierende lernen Schutzstrategien und setzen sich mit rechtlichen und menschlichen Einflüssen auf die Internetsicherheit auseinander. Die sogenannte Attack-Defense-Simulation, die in Kleingruppen durchgeführt wird, bereitet auf reale Cyberangriffe im Unternehmensumfeld vor. "Dieser Masterstudiengang ist ein neues und einzigartiges Angebot in der Region. Wir legen dabei sehr viel Wert auf eine realistische und vor allem praxisnahe Ausbildung auf Masterniveau", sagt Andreas Unterweger, designierter Studiengangsleiter.

AI for Sustainable Technologies:

Laut FH Salzburg sind künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data Science Technologien, die die Lebens- und Arbeitsbereiche hochgradig durchdringen. Der Studiengang AI for Sustainable Technologies setzt sich daher mit der nachhaltigen und zukunftsfähigen Integration von künstlicher Intelligenz in Gesellschaft und Wirtschaft auseinander. Technische Kompetenzen in der Datenwissenschaft und Software Engineering sind Teil dieses Masterstudiums, wie auch die Auseinandersetzung mit den ethischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz in Europa. Leiter Stefan Wegenkittl dazu: "KI zukunftsfähig und aus einem europäischen Blickwinkel heraus gestalten - der Anspruch ist ein von technischem Detailwissen inspirierter, von gesellschaftlichem Verständnis getragener und von engagierter Reflexion geprägter Zugang."

Industrial Informatics & Robotics:

Die Studierenden der Industrie-Informatik und Robotik sollen umfassendes Wissen über Informatik und Informationstechnologien, Software- und Systems-Engineering, Mechatronik und Robotik erwerben - sowohl für die Umsetzung im industriellen Umfeld als auch im Alltag. "Ob Industrie 4.0, cyberphysische Systeme oder smarte Roboter: Die im Studiengang vermittelte Fähigkeit, Technologie innovativ einzusetzen, zeichnet jene aus, die den Wandel vorantreiben", meint Studiengangsleiter Simon Hoher.

Realtime Art & Visual Effects:

Dieser Master wird auf Englisch geführt und soll eine "herausragende Synergie zwischen Gestaltung und Technologie" schaffen. Geboten werden Schwerpunkte in Echtzeitgrafik, prozeduraler Bildgestaltung und der Integration von AI-gestützten Arbeitsweisen. "Bei der Entwicklung des Curriculums haben wir eng mit internationalen Industriepartnern zusammengearbeitet und sind bereits zum Studienstart als ,Unreal Academic Partner' und als ,Houdini Certified School' zertifiziert. Damit gewährleisten wir eine Ausbildung nach neuesten Branchenstandards", so Josef Schinwald, designierter Leiter. Die Bewerbungsphase startet im Jänner 2024.

Weitere Informationen:Open House mit Masterinfo am 16. März 2024 oder bei denOnline-Info Sessions zu den Studiengängen an der FH Salzburg