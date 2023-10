Vom Praktikanten zum Hoteldirektor: "Ich beweise mich jeden Tag"

"Nach seiner hervorragenden Performance als Direktionsassistent und Abschluss des Masterstudiums war für uns klar, dass David auch weiterhin ein wichtiger Teil unseres großartigen Teams sein muss", sagt General Manager Anton Gustav Birnbaum. Er schätze die Umsichtigkeit und die Hands-on-Mentalität seines Stellvertreters. Und Oberlindober fühlt sich in seiner Rolle ebenfalls wohl.

Was muss man mitbringen, um in jungen Jahren erfolgreich zu sein? "Um so früh schon so weit zu kommen, braucht es einerseits Zielstrebigkeit, Know-how und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Andererseits braucht es Menschen, die an junge Talente wie mich glauben", erzählt der 25-Jährige. Und dennoch gilt: "Beweisen muss ich mich jeden Tag."

18 Medaillen für "Team Austria" bei der Berufseuropameisterschaft in Polen

In der Polsat-Arena in Danzig (Polen) ging kürzlich die Berufseuropameisterschaft über die Bühne - mit erfolgreicher Beteiligung aus dem Bundesland Salzburg. Insgesamt sicherte sich "Team Austria" 18 Medaillen - sieben in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze. Das österreichische Team holte damit die meisten Medaillen aller 32 teilnehmenden Nationen und wurde somit Team-Europameister.

Zu den stolzen Siegerinnen und Siegern gehören auch drei junge Salzburger Fachkräfte: So hat es die Lungauerin Lisa Lintschinger (Schneiderei Moser, Mariapfarr) gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Anna Maria Theurl auf den ersten Stockerlplatz geschafft und somit einen "goldenen" Europameistertitel eingeheimst. Die Freude bei der Siegerehrung war groß: "Das ist richtig cool, Wahnsinn, irre! Ich bin kurz vorm Weinen vor Freude! Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich unterstützt haben. Vor allem bei meinem Chef und meiner Chefin", sagte Lintschinger. Und der Steinmetz Jakob Enzensberger (Steinmetz Erich Reichl, Salzburg) sowie der Zimmerer Jakob Marbler (Zeppetzauer Bau und Zimmerei, Bad Ischl), beide gebürtige Salzburger, dürfen sich über eine "Medallion for Excellence" für besondere Leistungen freuen.

Als gutes Zeichen und Ansporn, eine Lehre zu starten, sieht Peter Buchmüller die Erfolge der jungen Salzburgerinnen und Salzburger in Polen: "Ich freue mich riesig über den Erfolg unserer Jungfachkräfte. Sie und der Team-Europameister-Titel sind der Beweis dafür, dass unser duales Berufsausbildungssystem international führend und ein Best-Practice-Modell ist", zeigte sich der Wirtschaftskammer-Salzburg-Präsident begeistert.