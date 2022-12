Erleuchtung aus dem Rohr

Wir kochen Fenchelauflauf im Kloster. Kann Essen zum spirituellen Erlebnis werden? Wir haben im Stift Michaelbeuern eine Antwort gesucht.

Podcast "Mitgekocht"

Der Weg zur Klosterküche gleicht einem Labyrinth. "Geradeaus, dann links, die zweite Tür rechts und dann nicht geradeaus, sondern noch einmal rechts." Ungefähr so habe ich die Navigationshilfe der netten Dame in Erinnerung, als wir nach dem Weg zur kulinarischen Glückseligkeit des Stifts Michaelbeuern gefragt haben. Wir haben auch sofort hingefunden. Aber nur, weil die Dame unsere Verzweiflung bemerkt hat. Also hat sie uns begleitet.

Die Wege des ...