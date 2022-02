Legendäres aus Meister Essls Kochwerkstatt. Heute gibt es ein fantastisches Fleischgericht, das nach einem Vegetarier benannt wurde: den Girardirostbraten.

Roland Essl hat sich heute wieder ein Limit gesetzt. "In 20 Minuten ist alles fertig", sagt er - und er wird fast recht behalten. Wir befinden uns in seiner Fuschler Kochschule. Und wir dürfen in Meister Essls Kochwerkstatt wieder den Pumuckl spielen. 20 Minuten? Eigentlich unmöglich, denken wir, während wir die Zutaten für das Gericht betrachten. Es gibt Girardirostbraten mit selbst gemachten Nockerln (oder Spätzle). Nichts ist vorbereitet. Nicht einmal die Zwiebel ist geschält. Aber zu den Zutaten kommen wir ...