Zwischen jungen Wilden und alten Hasen

Essen wie im Theater. Zum Abschluss der SN-Serie "Essen gut - alles gut?" wurde im SN-Saal groß aufgekocht. Das Ergebnis war ein wahrlich köstlicher und geistreicher Abend.

Podcast "Mitgekocht"

Am besten beginnen wir mit dem zweiten Bild von oben. Darauf sehen Sie Roland Essl, Heidi Aichhorn und einen Strudelgeist. Den Geist hat der Küchenmeister eigenhändig geschaffen. Darunter verbirgt sich der Verfasser dieser Zeilen, der diesen Abend mit seiner Kollegin Simona Pinwinkler moderieren durfte. Jetzt werden Sie fragen: Wie verwandelt man einen Redakteur in einen Strudelgeist? Diese Frage ist berechtigt. Sie interessiert wahrscheinlich auch so manchen anderen Koch in der Welt da ...