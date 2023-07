BYD Dolphin: Gratuliere, es ist ein Chinese

Als erster Elektro-Volkswagen bremst der BYD Dolphin die Konkurrenz aus. Der chinesische Hersteller BYD bringt mit dem Dolphin ein leistbares, vollwertiges E-Auto in Stellung.

Sympathischer Look, frische Ideen und leistbarer Preis: der BYD Dolphin.

Das Rennen darum, wer als Erstes ein leistbares, aber vollwertiges E-Auto auf den Markt bringt, ist zu Ende, bevor es überhaupt begonnen hat: Der chinesische Hersteller BYD bringt mit dem Dolphin einen fünftürigen Stromer zum Kampfpreis in Stellung - abzüglich der zumindest heuer noch für Privatkunden geltenden Kaufprämie ist der pfiffige Kompakte ab 25.980 Euro zu haben, und unterbietet damit die europäische Konkurrenz von VW ID.3, Cupra Born oder Renault Megane e-Tech um rund 10.000 Euro.

BYD Dolphin - Newcomer mit vielen ansprechenden Ideen

Sein Newcomer-Image ergänzt der Dolphin mit vielen ansprechenden Ideen und einem umfangreichen Ausstattungspaket - etwa gehört ein angenehmes Interieur mit neoprenartigen, weichen Oberflächen ebenso zum Serienumfang wie ein zwischen Hoch- und Querformat drehbarer Touchscreen mit 12,3 Zoll, Navigationssystem, eine 360-Grad-Kamera, ein adaptiver Tempomat, Kollisionswarner vorne und hinten, Ausparkassistent und die effizienzsteigernde Wärmepumpe. Angeboten werden in Österreich drei Ausstattungen, wobei nur in der Basisvariante Active mit 95-PS-Motor und der kleineren 44,9-kWh-Batterie für rund 340 Kilometer WLTP-Reichweite konfiguriert ist, während die Trimmlevel Comfort und Design mit 204 PS und 60,4-kWh-Akku für 427 Kilometer Reichweite bestückt sind.

In den Proportionen ähnelt der 4,29 Meter lange Dolphin dem VW ID.3, er verpackt sie aber in einen sympathischen Hab-mich-lieb-Look, wie ihn früher etwa Fiat ganz selbstverständlich beherrscht hat.

Wer an diesem Paket den Haken sucht, wird am ehesten noch beim für europäische Geschmäcker etwas weichen Fahrwerk fündig. Der Dolphin startet im Herbst mit den stärkeren Varianten in den Verkauf, das schwächer motorisierte Basismodell ist ab Jahresbeginn 2024 verfügbar.

NEUVORSTELLUNG

BYD Dolphin

Synchron-E-Motor, 70 kW/95 PS mit 44,9 kWh, Reichweite ca. 340 km; 150 kW/204 PS mit 60,4 kWh, Reichweite 427 km; Frontantrieb, Verbrauch 15,9 l/100 km, Preis ab 31.380 Euro.

Was gefällt:

Der Mix aus Reife und Sympathie.

Was weniger gefällt:

Das weiche Fahrwerk.

Was überrascht:

Die liebevollen Details.