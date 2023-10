Der neue Škoda Kodiaq: Sanfter Riese

Das neue Flaggschiff von Škoda bringt frischen Wind, bleibt aber dennoch seinen Prinzipien treu.

Škoda kennt seine Kunden und weiß diese mit hochwertigen, aber gleichzeitig auch preislich attraktiven Modellen zufriedenzustellen. Besonders hierzulande funktionieren die Produkte der Marke hervorragend und finden sich an der Spitze der Zulassungszahlen wieder.

Zweite Runde für den Familien-SUV Škoda Kodiaq

Das Flaggschiff der Tschechen ist seit 2016 der Kodiaq, der mit Praktikabilität punktet und selbst großen Platzansprüchen gerecht wird. Sieben Jahre und rund 840.000 verkaufte Modelle später geht das große SUV in die zweite Runde.

Obwohl sich die Neuauflage des Kodiaq an der neuen MQB-Evo-Plattform bedient und somit kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, hält das größte SUV der Tschechen an seinem gelassenen Charakter fest.

Škodas neue Designsprache verleiht dem Familien-SUV einen athletischeren Auftritt, verzichtet aber auf polarisierende Elemente und macht den Kodiaq so für die breite Masse attraktiv. In der Länge streckt sich das SUV um weitere sechs Zentimeter auf 4,76 Meter und punktet nun mit einem enormen Kofferraumvolumen von 910 Litern in der normalen Fünf-Sitzer-Konfiguration. Hochwertige Praktikabilität versprüht auch der restliche Innenraum, der mit neuer Technik, durchdachten Bedienelementen und angenehmem Raumgefühl perfekt den "simply clever"-Ansprüchen Škodas entspricht. So gehören neu entwickelte, intuitive Klimasteuerungen ebenso zur Serienausstattung wie der integrierte Regenschirm in der Fahrertür.

Der neue Kodiaq wird die großen Fußstapfen seines Vorgängers füllen

Frei nach dem Motto "never change a winning team" wird der Kodiaq nach wie vor mit Benzin- sowie besonders beliebten Dieselmotoren betrieben und überträgt seine Leistung nur noch via Automatik auf die Straße. Die Topversionen der Benzin- und Dieselvarianten treiben serienmäßig alle vier Räder an und sorgen so auch auf unbefestigtem Terrain für optimalen Vortrieb.

Mit dem neuen Kodiaq und dem technologisch eng verwandten Tiguan feiert eine neue Generation von Plug-in-Hybriden ihr Debüt. Hierbei ergänzen sich ein 1,5 Liter großes Benzinaggregat und ein Elektromotor zu 204 PS. Herzstück der elektrifizierten Version ist die neue 25,7 kWh große Batterie, die eine elektrische Reichweite von über 100 Kilometern ermöglicht und sogar mit flotten 50 kW geladen werden kann.

Ob teilelektrisch oder nicht, der neue Kodiaq macht einen raffinierten Eindruck und wird die großen Fußstapfen seines Vorgängers füllen.

Bestellbar ist das SUV ab Anfang nächsten Jahres und wird im Frühling bei den Händlern eintreffen.