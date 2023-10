smart: Neugeburt einer Marke

Gerade in der Anfangsphase der E-Mobilität konnte man den Eindruck gewinnen, der fortwo wäre etwas unter den Tisch gefallen. Hat man da nicht sehr viel an Potenzial hergeschenkt? In Österreich gab es auch eine weitere spezielle Situation, weil man dort sehr früh auf Direktvertrieb umgestellt hat und man die bestehenden Verträge schlicht und einfach nicht verlängert hat. Es war also zum Teil auch eine spezifisch österreichische Situation. In Deutschland ist der fortwo im Auslauf sehr erfolgreich, im größten Markt Europas haben wir ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Haben wir Chancen vergeben? Eventuell. Es lag aber nicht in unserer Verantwortung, weil wir als Marke nur noch für die Produkte ab dem #1 zuständig sind. Wir hätten den fortwo schon allein deshalb gerne länger gesehen, um unser neues Portfolio nicht so oft rechtfertigen zu müssen.

Der #1 wird ja in China produziert. Sehen Sie sich als chinesische oder europäische Marke? Wir sehen uns im Kern als europäische Marke mit internationalem Hintergrund. smart Europa hat sein Headquarter in Stuttgart, dort arbeiten aktuell 150 Mitarbeiter aus 39 Nationen, gesprochen wird im Alltag Englisch. Der Markenkern ist und bleibt aber europäisch. Das komplette Design kommt aus der Mercedes-Welt; in Europa sind auch sämtliche After-Sales-Tätigkeiten inklusive der Verträge, durchgeführt von Mercedes, die ganze Logistikkette für Ersatzteile läuft über Mercedes. In China ist es das Gleiche mit Geely. Wir reden hier von zwei Partnern auf Augenhöhe. Wir holen uns quasi aus beiden Welten das Beste heraus.

Welche Strategie steckt hinter dem Fuchs als Avatar? Und wie kommt dieser spielerische Ansatz an? Das Feedback ist zweigeteilt. Die einen lieben den Fuchs, vor allem die Jüngeren. Andere lehnen ihn komplett ab. Aktuell überwiegen jene, die sagen, bitte mehr davon. Im #3 haben wir einen Geparden als Avatar. In China sind wir

so weit, dass wir spezielle Accessoires für den Fuchs anbieten. Wir sind uns bewusst, es ist ein schmaler Grat. Wir wollen die Grenze vom Spaß zur Ablenkung keinesfalls überschreiten.