VW Golf Rabbit: Wissen, wie der Hase läuft

Der aktuell günstigste VW Golf überzeugt im SN-Test.

Weniger ist mehr. Zugegeben, diese Devise ist in den Jahren des ungezügelten Wohlstandswachstums etwas in Vergessenheit geraten. Doch seit immer mehr Durchschnittsverdiener, also Vertreter der viel zitierten Mittelschicht, vermehrt aufs Börserl schauen müssen, besinnt man sich wieder mehr aufs Wesentliche.

Bei Volkswagen gab es genau für diesen Zweck die längste Zeit das passende Angebot. Rabbit nannte man hierzulande jene Modelle, die nicht nur mit einem besonders attraktiven Preis, sondern auch mit einer vergleichsweise üppigen Serienausstattung gesegnet waren. 45 Jahre nach dem ersten Rabbit-Sondermodell gibt es auch die aktuelle Golf-Generation wieder mit dem guten alten Hasen-Logo am Heck.

Fit für den Alltagsverkehr: Grundsolider VW Golf Rabbit mit 110 PS Dreizylinder um 25.990 Euro

Möglich wird der beeindruckend niedrig angesetzte Kampfpreis von 25.990 Euro vor allem durch die vermeintliche Brot-und-Butter-Motorisierung: Gerade einmal 81 kW, vulgo 110 PS, leistet der 999 Kubikzentimeter kleine Dreizylinderbenziner des Golf. Kombiniert mit Frontantrieb und dem butterweich schaltenden Sechsganggetriebe ergibt das einen braven Alltagsbegleiter, dem im Grunde genommen an keiner Stelle grob etwas fehlt.

Zugegeben: Wenn einem beispielsweise das Infotainmentsystem beim Klick auf das Navi-Symbol mitteilt, dass diese Funktion erst im bordeigenen VW-App-Store dazugekauft werden muss, kommt man sich im ersten Moment doch ein wenig übriggeblieben vor. Doch andererseits lässt sich das Problem durch schnelles kabelloses Verbinden mit dem iPhone via Apple CarPlay beheben: Google Maps sei Dank!

Auch andere Features wie fesche 17-Zoll-Felgen, Rückfahrkamera, Lenkradheizung, Sportsitze samt elektrischer Verstellung und schlüsselloser Zugang sind im Testfahrzeug um 26.828,75 Euro schon inkludiert. Unabhängig vom Ausmaß des Luxus ist ganz offensichtlich die in allen VW-Modellen übertriebene Härte der Multikollisionsbremse: Wer beim Ein- oder Ausparken vermeintlich zu nahe an Hindernisse heransteuert, wird von der Elektronik mit der Wucht eines Meteoriteneinschlags eingebremst.

Fahrerisch bleiben beim Golf Rabbit keine Wünsche offen: Um im Alltagsverkehr mitzuschwimmen, reichen die 110 PS des Dreizylinders absolut aus.

IM TEST

VW Golf Rabbit 45 1.0 TSI

Fünfsitziger Kompakter, Dreizylinderbenziner, 999 ccm, 81 kW/110 PS, Sechsganggetriebe, Frontantrieb. Leergewicht 1326 kg, Kofferraum 381-1237 l., komb. Normverbrauch lt. WLTP 5,5 l./100 km, 126 g CO₂/km, im Test: 5,9 l. Preis: ab 25.990 Euro, Testfahrzeug 26.828,75 Euro.

Was gefällt:

Der gekonnte Mix aus Sparsamkeit und Komfort.

Was weniger gefällt:

Nur zwei Jahre Garantie, gegen Aufpreis fünf.

Was überrascht:

Wie viel Fahrspaß ein Basis-Golf bieten kann.

Perfekt für:

Alle, die einfach ein grundsolides Auto suchen.