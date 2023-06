Am liebsten wohnen die Menschen im Eigenheim

49 Prozent des Kaufbetrags kommen aus Eigenmitteln. Finanzieller Rahmen liegt im Median bei 400.000 bis 800.000 Euro.

Ein Umstieg von der Miete auf ein Eigenheim, das ist für viele Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor ein konkreter Wunsch. Das zeigt eine repräsentative Kundenumfrage von Engel & Völkers, die aussagekräftige Einblicke in die derzeitige Wohnsituation, Kaufmotive sowie die finanziellen Möglichkeiten der Befragten gewährt. Die Online-Umfrage umfasst die repräsentative Stichprobe von 807 Teilnehmenden in ganz Österreich.

Von den Befragten gaben 66,3 Prozent an, derzeit im Eigenheim zu wohnen. Darüber hinaus planen 23,4 Prozent der Befragten derzeit den Erwerb eines Eigenheims, während sie noch in Miete wohnen. Ebenso ergab die Umfrage, dass 22,6 Prozent der Umfrageteilnehmenden zusätzlich auch Vermieter sind.

65,5 Prozent der Befragten wollen Wohnsituation verändern

Die durchschnittliche Haushaltsgröße der Befragten wurde mit 2,6 Personen ermittelt. Die Umfrage zeigt deutlich, dass ältere Personen im Allgemeinen etwas zufriedener mit ihrer Wohnsituation sind als Jüngere. Unter allen Befragten geben 65,5 Prozent an, etwas an ihrer Wohnsituation verändern zu wollen. Der Großteil davon strebt eine örtliche Veränderung oder eine Vergrößerung an.

Die Umfrageergebnisse zeigen weiters, dass 43,1 Prozent aller Befragten sich für den Immobilienerwerb zur Eigennutzung entscheiden würden. An zweiter Stelle werden Zweitwohnsitze als Motiv genannt. Anlageimmobilien und Altersvorsorge machen zusammen rund ein Viertel der Antworten aus.

Die Eigennutzung stellt in allen Altersklassen ein beliebtes Kaufmotiv dar, während sich in der Altersklasse von 18 bis 35 Jahren auch der Erwerb als Anlageimmobilie sowie die Altersvorsorge als wichtige Kaufmotive erweisen. Für die Altersklasse von 35 bis 55 Jahren dominiert zudem das Kaufmotiv des Zweitwohnsitzes. Eine Änderung des Arbeitsplatzes hat in allen Altersklassen keine besondere Relevanz als Kaufmotiv.

Lage der Immobilie wichtiger Faktor beim Kauf

Ein weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage ist, dass 96 Prozent aller Befragten die Lage als einen der wichtigsten Faktoren beim Immobilienkauf nennen. Energieeffizienz wurde dabei von 40,5 Prozent der Personen als bedeutsam erachtet. Die Relevanz der Ausstattung beim Immobilienkauf wurde auf den letzten Platz gereiht.

Die Einschätzung des finanziellen Rahmens für den Ankauf einer passenden Immobilie ergab folgende Ergebnisse: Für die Befragten liegt der Median realistischerweise bei 400.000 bis 800.000 Euro, während sich der Durchschnitt zwischen 534.558 Euro und 1,19 Mill. Euro befindet. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Österreich ist ein Mindestanteil von 20 Prozent Eigenkapital beim Wohnimmobilienkauf vorgeschrieben. Die Befragten würden im Durchschnitt 49 Prozent des Kaufbetrags aus Eigenmitteln aufwenden.

32,2 Prozent der Befragten geben zudem eine steigende Investitionsbereitschaft innerhalb der vergangenen drei Jahre zum Erwerb von Immobilien an. Für 19,3 Prozent hat sie aber im genannten Zeitraum abgenommen.

Neben Wien und dem Ausland zählen alpine Regionen, allen voran bekannte Orte in Tirol wie Innsbruck, Seefeld oder Kitzbühel, sowie Salzburg zu den begehrtesten Wunschorten. Bei den Idealvorstellungen vom Eigenheim dominieren die Schlagworte "Garten", "ruhige Lage" und "modern".