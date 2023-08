Einfamilienhaus: Nur zehn Prozent planen, künftig ein eigenes Haus zu bauen

Zwar ist der Traum vom Einfamilienhaus in Österreich weiterhin sehr präsent, dennoch plant nur eine von zehn Personen in Zukunft selbst ein Haus zu bauen oder zu kaufen (jeweils 10 Prozent). Die größten Hindernisse sind dabei vorwiegend finanzieller Natur: Allen voran sprechen fehlende finanzielle Mittel (48 Prozent), hohe laufende Bankzinsen für Immokredite (48 Prozent) sowie die allgemeine finanzielle Verpflichtung und Bindung (44 Prozent) aus Sicht der Befragten gegen den Bau eines Einfamilienhauses. Zudem sieht ein Viertel die Knappheit an Baugründen in Österreich als großes Problem an. Die negativen Auswirkungen auf Klima- und Bodenschutz durch den Hausbau besorgen hingegen nur 17 Prozent der Befragten stark.

"Die Daten veranschaulichen, dass der Hausbau nach wie vor für einen Großteil der Österreicherinnen und Österreicher einen hohen Stellenwert hat. Der Traum vom Einfamilienhaus trifft aktuell aber vor allem auf eine erschwerte wirtschaftliche Realität", erklärt Bernhard Hirschmüller, Geschäftsführer Velux Österreich. Damit sich Menschen in Zukunft trotzdem eine verbesserte Lebens- und Wohnsituation schaffen könnten, gehe es auch darum, passende Alternativen zum Neubau aufzuzeigen. "Auch in Hinblick auf die stark voranschreitende Bodenversiegelung in Österreich und den damit einhergehenden Boden- und Klimaschutz ist es dringend notwendig, sich diesem Thema genauer zu widmen", sagt Hirschmüller.

Der Traum vom Einfamilienhaus in Österreich: Finanzielle Herausforderungen und alternative Perspektiven

Nachhaltige Alternativen zum Neubau: Nachverdichtung und Dachgeschoßausbau als Lösung für bezahlbaren Wohnraum in Österreich

Um günstigeren neuen Wohn- und Lebensraum zu schaffen und zugleich die weitere Bodenversiegelung in Österreich einzudämmen, gelte es, nachhaltigere und wirtschaftlich sinnvolle Alternativen zum Neubau in Betracht zu ziehen. Ein zentraler Schlüssel dazu ist, vorhandenen Gebäudebestand besser und effizienter zu nutzen, sei es beispielsweise durch die Nachverdichtung von bestehenden Einfamilienhäusern durch Zubauten beziehungsweise Gebäudeaufstockungen oder die Aktivierung von Leerständen mittels Dachgeschoßausbauten, die zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne neuen Boden zu versiegeln, und wirtschaftlich finanzierbarer sind.

Diese alternative Herangehensweise scheint zumindest in der jüngeren Generation bereits stärker verankert: So planen acht Prozent der Gen Z (14- bis 29-Jährigen) in Zukunft ein bestehendes Haus mittels Zubau oder Dachgeschoßausbau zu erweitern. Bei der Altersgruppe Millennials (30 bis 43 Jahre) ist dies jedoch aktuell bei nur drei Prozent in Planung.

"Stimmige Konzepte der sinnvollen Nachverdichtung wie Zubauten oder der Dachgeschoßausbau müssen in Österreich stärker in den Fokus rücken. Dadurch wird auch die Planung noch mehr an Bedeutung gewinnen", erklärt der Experte: "Individuelle Lösungen, angepasst an den Bestand, die Nutzung und die Wünsche der künftig Bewohnenden, sind ausschlaggebend, um erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, möglichst ohne weiteren Boden in Anspruch zu nehmen."