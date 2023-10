Holzinnovation aus Salzburg

Die Salzburger Holzbauer glänzen mit ihren außergewöhnlichen Projekten nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland. Heimische Holzhäuser finden sich in Island ebenso wie in den USA.

Ihre Familiennamen stehen seit Jahrzehnten für hochwertiges Handwerk, aber auch für Pioniergeist und Innovation. Das Holzbauunternehmen Maier aus Bramberg gehört ebenso wie der Loferer Betrieb Meiberger Holzbau zu den Aushängeschildern unter den Salzburger Handwerksbetrieben. Darüber, wie sich die Branche gewandelt hat, wie wichtig es ist, sich zu verändern, und was die Zukunft für den Holzbau bereithält, haben die "Salzburger Nachrichten" mit Birgit Maier und Walter Meiberger gesprochen.

SN: Der Holzbau hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Wie haben Sie diese Veränderungen in Ihren Unternehmen erlebt?

Walter Meiberger: Der Holzbau ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bereiche vorgedrungen, die früher undenkbar gewesen wären. Eine neue Architektengeneration, materialtechnische Innovationen und Verarbeitungsmöglichkeiten haben viel zu dieser Entwicklung beigetragen. Dazu kommt natürlich auch der ökologische Gewinn, der Holz als Baustoff heute so interessant macht. Gleichzeitig haben sich aber auch der Markt und die Nachfrage rapide verändert. Vor 40 Jahren war es noch so, dass die Zimmereibetriebe vor allem Dachstühle gefertigt haben, aktuell machen wir davon allerhöchstens noch zwei bis drei pro Jahr. Durch die Technisierung haben wir heute auch einen weit höheren Output: Zu Zeiten meines Vaters hat man eine Woche gebraucht, um einen Dachstuhl abzubinden, heute ist das eine Angelegenheit von sechs Stunden.

Birgt Maier: Der ganz große Umbruch in der Fertigung hat etwa vor 25 Jahren eingesetzt. Früher hat sich der Arbeitsablauf ja komplett anders und weitaus aufwendiger gestaltet. Nach der "alten Methode" wären unsere Projekte heute schon allein zeitlich nicht mehr umsetzbar - derzeit entwickelt sich alles immer stärker in Richtung Digitalisierung. Zeitgleich mit den Fortschritten in der Verarbeitungstechnik hat sich damals auch die Architektur verändert. Durch neue Möglichkeiten ist Holz als Gestaltungsmaterial immer interessanter geworden. Auch der Trend zu Bauökologie und Nachhaltigkeit hat dazu beigetragen, dass der Holzbau heute einen enormen Aufwind erlebt. Das finden wir natürlich sehr erfreulich!

SN: Wie wichtig ist Innovationskompetenz für ein Unternehmen?