Schützen Sie Ihr Zuhause: Kabellose Video-Türklingel und Sicherheitskameras im Test

Sicherheit. Moderne Technik macht es möglich, das Eigenheim bei Abwesenheit zu überwachen und auf die Türglocke zu reagieren. Ein SN-Testbericht.

"Mach nie die Tür auf, lass keinen rein", sang einst die EAV in dem Lied "Ding Dong, wer steht dort vor der Tür?". Mit heutigen Mitteln weiß man das genau, auch wenn man selbst gar nicht zu Hause ist.

Kabellose Technologie für sicheres Zuhause

Wie heute die Technik funktioniert, davon konnten sich die SN selbst ein Bild machen: Die Firma Arlo stellte dafür eine kabellose Arlo-Essential-Video-Türklingel mit Türgong sowie zwei Arlo-Pro-5-Sicherheitskameras zur Verfügung. Erprobt wurde das Set an einem Einfamilienhaus, das nicht durchgängig bewohnt ist, dadurch konnten Anwesenheits- und Abwesenheitsmodi ausgiebig getestet werden. Das gesamte Set ist kabellos via WLAN mit dem Internet verbunden. Über eine eigene App kann man die Geräte in Betrieb nehmen, wobei der Sicherheitsaspekt schon bei der Konfiguration zum Ausdruck kommt. Denn die Geräte kommunizieren mit der App auf dem Tablet, dort wird im persönlichen Userbereich ein spezieller QR-Code generiert, der die Kameras aktiviert und gleichzeitig vor ungewünschten Zugriffen schützt. Dadurch ist man nicht Sicherheitscodes aus Wörtern oder Zahlen ausgesetzt. Der Zugang zum Tablet ist mit Fingerprint gesichert. Denn eines ist auch klar: Wer sein Heim mit Kameras überwacht, überwacht sich irgendwann auch selbst oder seine Angehörigen. Wenn jemand den Zugang hackt, so sind privateste Dinge in den falschen Händen.

Smart Home Sicherheit: Individuelle Einstellungen für Abwesenheit

In der App lassen sich drei Grundeinstellungen programmieren: "Abwesenheit aktivieren", "Anwesenheit aktivieren" und "Stand-by". Die erste Option ist wie bei einer Alarmanlage. Sobald sich jemand in der Nähe der Kameras bewegt oder die Türklingel betätigt, werden Videos aufgezeichnet und der User wird benachrichtigt. Die Erkennungsbereiche der Bewegungsmelder lassen sich definieren, um unerwünschtes Auslösen zu verhindern, das System kann unterscheiden, ob sich eine Person nähert, eine Katze durchläuft oder ein Paket vor der Tür steht. Man kann mit der Person an der Türklingel via Handy plaudern. Der Besucher kann nicht erkennen, ob man gerade zu Hause ist oder sich aus der Ferne meldet. Option 2 lässt sich so einstellen, dass beispielsweise nur die Türklingel aktiv ist, man also verbunden ist, egal ob im Haus oder im Garten. Im Stand-by-Modus ist alles deaktiviert.

Arlo-Sicherheitskameras im Detail

Die Aufzeichnung der Bilder erfolgt mit 2K-Auflösung, die Videos werden gespeichert und sind im "Feed" abrufbar. Allerdings braucht es dafür ein kostenpflichtiges Abo, um alle Funktionen nutzen zu können. Alle Kameras verfügen über einen Lautsprecher - man kann also Personen ansprechen, die sich auf der Terrasse herumtreiben - sowie eine Alarmfunktion, um einen Sirenenton auszulösen. Nächtens zeichnen die Kameras mit Infrarot in Schwarz-Weiß auf, wobei sich eine LED zuschalten lässt, die dann scharfe Farbbilder ermöglicht. Die wasserdichten Geräte werden durch langlebige Lithium-Ionen-Akkus versorgt, die einige Wochen halten.

Arlo-Sicherheitskameras im Praxis-Check: Vor- und Nachteile

Einziger Wermutstropfen ist, dass zwischen Auslösung und Verbindung bis zu 15 Sekunden vergehen können, je nach WLAN-Kapazität und Schnelligkeit der Internetverbindung. Da kann es schon sein, dass man Besucher nur noch beim Weggehen auf dem Handy sieht, weil sie nicht so lange warten wollten, etwa Paketlieferanten.

Technische Daten zur Arlo-Pro-5-Spotlight-Kamera: