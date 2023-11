Modernes Bauen: Das Tageslicht mitplanen

BILD: SN/CHRISTOPH PANZER „Black Beauty“ in der Steiermark.

Diesen Trends hat sich auch der Architekt Andreas Etzelstorfer bei seinem Projekt "Black Beauty" im steirischen Bad Waltersdorf verschrieben. "Ich mag es, hinzufahren und das Haus durch die alten Bäume oben auf dem Hang zu erblicken. Die dunkle Farbe fügt sich gut in die Umgebung ein", betont Etzelstorfer. Der Architekt hat selbst die Farbe der Fassade passend zum Dach gemischt, damit das Volumen einheitlich erscheint. "Bei dem Projekt war uns besonders wichtig, bei der Bauweise auf eine Mischung aus Holzmassiv- und Holzriegelbauweise zu setzen. So sind die Innenwände und die Decken aus Massivholz in Wohnsichtqualität und nur die Außenwände wurden aus Kostengründen in Holzriegelbauweise errichtet." Das Haus steht auf dem oberen Rand einer steilen Parzelle, umgeben von Ackerfeldern, alten Bauernhäusern und weiteren Einfamilienhäusern. Die Bauherrschaft hatte eine Vision von einem Holzhaus, das innovativ und elegant sowie gleichzeitig kosteneffizient ist: Eine ideale Aufgabe für das Wiener Architekturbüro "Backraum Architektur", das auf den Bau nachhaltiger Wohnhäuser aus Holz spezialisiert ist. In den vergangenen Jahren setzte das Architekturbüro zudem verstärkt auf die ökologische Sanierung und Erweiterung von Bestandsbauten mit hohem architektonischen Anspruch.

"Ich liebe emotionale Architektur, eine, in der sich der Mensch wohlfühlt." Andreas Etzelstorfer Architekt

Architektur und Materialien zum Wohlfühlen Die einzigen Betonelemente im Gebäude sind Stützmauern, die wegen der extremen Hanglage notwendig waren, der Rest der Konstruktion besteht aus Holz. Eine hochwertige Verglasung mit Drehtüren und Fixverglasungen öffnet den großzügigen Wohnraum in die Weite und lässt Tageslicht in das Haus strömen. Warme Materialien, helle Möbel, naturbelassenes Massivholz aus heimischer Fichte und lichtdurchflutete Räume sorgen für ein Gefühl der Geborgenheit und lassen die 130 Quadratmeter Wohnfläche deutlich größer erscheinen. Andreas Etzelstorfer beweist mit seinem Projekt, dass eine menschenfreundliche und einladende Architektur auch minimalistisch im Ausdruck sein kann: "Ich liebe emotionale Architektur, eine, in der sich der Mensch wohlfühlt: ursprünglich, warm, verspielt." Die Terrasse im Westen wirkt dank der Konstruktion, die sich einheitlich bis zur Gebäudedecke durchzieht, wie eine natürliche Verlängerung des Innenraums. Am Abend erhellen diskrete kleine Spots oder ein gemütliches Feuer im Kamin den Wohnraum und erzeugen eine entsprechende Atmosphäre. Das Haus wird mit einer Luftwärmepumpe geheizt, die im Keller neben der zukünftigen Sauna platziert wurde. Offene Raumgestaltung mit gleichmäßiger Tageslichtverteilung

BILD: SN/CHRISTOPH PANZER Lichtdurchflutete Räume im ganzen Haus.