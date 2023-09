Künstliche Intelligenz im trauten Heim: Smarter Mitbewohner

Smarte Behaglichkeit

Was können diese Komponenten? Sie steuern Heizung und Kühlung mithilfe einer Wetterstation am Dach und Temperaturfühlern in den Räumen, die Lüftung auf Basis von Feuchtigkeits- und CO₂-Sensoren, die Jalousien und das künstliche Licht mit Lichtsensoren und Bewegungsmeldern.

Auch unsere Lebensgewohnheiten fließen in die Steuerung mit ein. Etwa die Zeiten, in denen wir 24 Grad im Bad haben möchten oder nur 18 Grad in den Wohnräumen, weil niemand zu Hause ist. Außerdem können Smart Homes einiges für die Sicherheit ihrer Bewohner tun: beispielsweise bei Stromausfall automatisch einen Akku aktivieren - oder bei einem Einbruch, Brand oder Haushaltsunfall den Alarm auslösen. Und zwar oft schneller und verlässlicher, als das die Bewohner können.





Im Westen viel Smartes

Siblik-Geschäftsführer Norbert Ahammer sieht ein West-Ost-Gefälle bei Smart Homes: Im Westen gebe es eine eindeutig höhere Durchdringung mit Bussystemen, "aus unserer Sicht stark getrieben durch den Tourismus. Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie haben in den vergangenen Jahren stark in ein komfortables Wohnerlebnis und modernere Gebäudetechnik investiert. Das ist auch in den privaten Bereich übergeschwappt. Wir haben mittlerweile ein sehr hohes Level in Vorarlberg, Tirol und Salzburg." Einen deutlichen Schub hat auch die Entwicklung bei Photovoltaik und Elektromobilität gebracht. Weil der meiste Strom tagsüber erzeugt wird, wenn niemand zu Hause ist, sind intelligente Systeme gefragt, die den Eigenverbrauch optimal steuern. Die größte Hürde bei der Weiterentwicklung von smarter Technologie ist die Beharrlichkeit, mit der die gesamte Elektrobranche an Gewohntem hängt, sagt Norbert Ahammer: "Wir sind eine konservative Branche mit Berührungsängsten zu neuen Technologien. Teilweise wissen Konsumenten über moderne Technologien besser Bescheid als mancher Fachbetrieb. Gleichzeitig ist bei den Kunden und Kundinnen sehr viel Verunsicherung vorhanden, weil unzählige Systeme als ,smart' angeboten werden, mit denen dann schlechte Erfahrungen gemacht werden. Das stellt dann oft eine ganze Technologie infrage."





Sicher kommunizieren

Tatsächlich sind noch einige Fragen offen. Bis dato entwickelten die Hersteller ihre jeweils eigene Plattform. Das heißt, es gibt viele verschiedene smarte Systeme auf dem Markt, die nicht miteinander kommunizieren können. Könnten sie es, würde das Probleme mit der Datensicherheit mit sich bringen, ist sich Norbert Ahammer sicher. "Teilweise ist ja durch Smartphones bereits jeder unserer Schritte nachvollziehbar. Im privaten Wohnbereich fühlen wir uns noch relativ sicher. Aber die wenigsten Menschen wollen ihre persönlichen Daten in irgendeiner Cloud wiederfinden. Wir setzen da als Alternative auf intelligente Bussysteme mit einem herstellerunabhängigen Standard, über den alle Komponenten in unserem Sortiment garantiert miteinander kommunizieren können. Die Programmierung wird genau auf die jeweiligen Ansprüche abgestimmt, der Server und alle Daten bleiben sicher in den eigenen vier Wänden."