Die katalanische Theatertruppe La Fura dels Baus bläst mit T. H. A. M. O. S. ein Mozart-Pasticcio zum überdimensionalen Bilderbogen auf. Für Mozartwoche-Intendant Ricardo Villazon gibt es noch viel Luft nach oben. Das hat seine Gründe.

Halten wir uns zunächst an die historischen Fakten. Das Drama "Thamos, König in Ägypten" von Tobias Philipp Freiherr von Gebler hat in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts trotz ägyptischem Kolorit und Freimaurerverweisen und trotz aufklärerischem Reformeifer keinen Widerhall gefunden. Das allzu papierene Ding fiel "unter die verworfenen Stücke", und verloren gab deshalb auch Mozart seine dafür geschriebenen drei Chöre, vier Zwischenaktmusiken und ein Melodram. "Es müsste nur blos der Musick wegen aufgeführt werden - und das wird wohl schwerlich gehen; - schade ist es gewis!"