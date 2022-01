"Wir spielen, wenn wir dürfen!"

Reaktionen auf die Absage der Mozartwoche reichen von Empörung bis Verständnis.

Trotz Absage der Salzburger Mozartwoche möchte die Camerata Salzburg wenigstens eines der dort angesetzten Konzerte realisieren. Dies kündigte der neue Geschäftsführer des Salzburger Orchesters, Andreas Bräunig, am Freitag an. Die Stiftung Mozarteum habe es Anfang der Woche - also vor der Komplettabsage - abgelehnt, wenigstens das Camerata-Konzert mit der Geigerin Janine Jansen am 31. Jänner samt den verkauften Karten zu belassen. Also werde die Camerata nun versuchen, das Konzert selbst zu veranstalten. Am nächsten Montag werde er erfahren, ob die ...