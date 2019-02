Missbrauch wird jetzt auch im Buddhismus beklagt

Das enge Verhältnis von Lehrern und Schülern ist einer der Gründe für sexuellen Missbrauch. Das sei "Teil der Tradition", hieß es. Jetzt regt sich entschiedener Widerstand dagegen.

Sexueller Missbrauch kommt jetzt auch in buddhistischen Gemeinschaften zunehmend an die Öffentlichkeit. Dabei geht es vor allem um die Ausnutzung der Autorität durch buddhistische Lehrer. So sind in Asien Fälle von körperlicher Züchtigung und sexuellem Missbrauch in Klöstern bekannt geworden. In Europa und den USA haben langjährige Schülerinnen zwei buddhistischen Meistern der Rigpa- und Shambhala-Bewegung "physische und sexualisierte Gewalt sowie finanziellen und emotionalen Missbrauch" vorgeworfen. In einem anderen Fall wurde ein deutscher Zen-Priester mit pädophilen Neigungen wegen Kindesmissbrauchs in sieben Fällen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.