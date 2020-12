Warum der Nikolaus früher ein Böser war

Der Nikolaus erzog lange mit der Holzhammermethode. Ein Brauch mit grausamem historischen Hintergrund. Die Kirche versucht sich davon zu lösen.

Der Pumuckl hat es wieder einmal übertrieben. Um dem kleinen Kobold seine Frechheiten auszutreiben, holt sich der Meister Eder in einer Folge der Fernsehserie einen prominenten Helfer. Der Schreinermeister sperrt den Pumuckl in eine Kiste, besorgt sich ein Nikolauskostüm und kommt dann, mit dem Stock polternd, zurück in die Werkstatt. Mit tiefer Stimme und vielen Drohungen jagt er dem Pumuckl einen so gewaltigen Schreck ein, dass der daraufhin, vor Angst bibbernd, Besserung gelobt. Die Folge, erstmals ausgestrahlt am 3. Dezember 1982, hat damals wohl kaum jemanden aufgeregt: Der Nikolaus als strenger Erziehungshelfer hat im deutschsprachigen Raum Tradition.

Schon im "Struwwelpeter", verfasst im Jahr 1844, taucht der "Nikolas" auf und steckt die frechen Buben, die einen "Mohren" wegen seiner Hautfarbe verspotten, in ein Tintenfass. Bis heute wird der von Haus zu Haus ziehende Nikolaus alle Jahre wieder dafür eingesetzt, um die Erziehungsversäumnisse der Eltern kurz vor dem Jahresende mit der Holzhammermethode nachzuholen. Etwa, um den Kindern den Schnuller abzugewöhnen. "Wenn du ein guter Nikolaus bist, dann gehst du von einer Runde mit neun Schnullern nach Hause", sagt Clemens Hübsch. Der Bad Gasteiner Maskenschnitzer sieht in der Nikolausgestalt, so wie sie in dem Brauch gezeigt wird, keine rein gute Gestalt. "Die Figuren sind eine Darstellung des Rechtssystems. Das Engerl ist die gute Figur. Dann gibt es die Exekutive, das ist der Krampus oder Klaubauf, wie wir sagen. Und der Richter ist der Nikolaus. Und wer straft, kann nicht nur der Gute sein."

Auch wenn sich die Darstellung des belohnenden und mahnenden Nikolaus in den Köpfen verankert hat und sich auch in der US-amerikanischen Verballhornung des Santa Claus wiederfindet, so hat sie doch wenig mit der historischen Figur des Bischofs von Myra zu tun. Der hatte im vierten Jahrhundert die Armut bekämpft und Stürme besänftigt − ohne vorher zu überprüfen, ob die Empfänger seiner Gaben brav waren oder ein Gedicht sagen können.

Auch die Krampusse sind im Gasteiner Tal jahrhundertelang ohne einen Aufpasser mit Bischofsstab ausgekommen. Allerdings habe die katholische Kirche das wilde Treiben schon immer mit Argwohn beäugt, sagt der Bad Hofgasteiner Archivar Horst Wierer. Schon Augustinus soll im vierten bzw. fünften Jahrhundert gesagt haben, dass der unchristliche Brauch, bei dem Menschen mit Fellen unterwegs waren, verboten gehört. "Die Kirche hat es nie geliebt, wenn es Vorgänge gab, auf die sie keinen Einfluss hatte. Man muss aber auch sagen, dass sich bei den Krampussen unwahrscheinliche Szenen abgespielt hatten, etwa wüste Schlägereien."

Es dauerte bis ins 18. Jahrhundert, bis die Kirche den Nikolaus und den Gasteiner Klaubauf zusammenführte. Damals sei die Idee geboren geworden, die bei den sogenannten Paradeisspielen beliebten Figuren wie Engel und Nikolaus den Krampussen zur Seite zu stellen. "Das war damals ein genialer Schachzug", sagt Horst Wierer.

Ein Schachzug, der auch für die grausamen Pläne von Erzbischof Firmian genutzt wurde. Die Zusammenlegung der Bräuche fiel in die Zeit nach der Vertreibung von 20.000 Protestanten aus dem Salzburger Pongau um 1731/32. Viele Menschen hätten sich danach nach außen hin sehr katholisch gegeben, sagt Horst Wierer. Wie katholisch die Familien wirklich waren, das sollte in dieser Zeit der Nikolaus herausfinden.

"Da hat man mit den Passen einen Nikolaus mitgeschickt, der sich kirchlich gut ausgekannt hat." Damals habe der Nikolaus vor allem darauf geschaut, welche Gebete die Kinder ihm aufsagten. "Wenn die Kinder dann evangelisch gebetet haben, hat man gewusst: So schaut es wirklich aus." Bis 60 Jahre nach der großen Deportation seien durch die Kinderverse evangelische Familien aufgespürt und aus dem Pongau gejagt worden, sagt Historiker Horst Wierer. "Es gibt einen alten Spruch aus dieser Zeit: Vor dem Krampus brauchst dich ned fürchten. Aber vorm Nikolaus."

Bis heute hielte sich diese Angst bei Kindern, sagt Horst Wierer, der selbst jahrzehntelang als Nikolaus unterwegs war. "Er befragt sie. Und wer ein schlechtes Gewissen hat, der fürchtet sich." Oft habe er Kinder bei seinen Besuchen beruhigen müssen.

Die Angst vor einem Nikolaus, der so gar nichts mit dem legendären Vorbild zu tun hat, hat der Kabarettist Ingo Vogl in einem seiner Programme erarbeitet. Auch er habe stets mehr Angst vor dem Nikolaus als vor dem Krampus gehabt. "Beim Krampus ist der Fall klar: Der schaut schiach aus und ist bewaffnet: Vor dem renn ich weg. Aber der Nikolaus kommt mit Geschenken daher und dann sagt er auf einmal: Ich weiß was über dich. Da frage ich mich: Woher weißt du das? Und wenn du was weißt, dann halt die Klappe, weil meine Eltern sind da."

Ein Vater habe ihn nach einem Kabarett einmal angesprochen. Der erzählte, auch er habe dem Nikolaus die Schnuller des Kindes mitgegeben. "Er hat dem Kind gesagt: Die bringt der Nikolaus nach Afrika zu den armen Kindern. Später ist dann einmal ein afrikanisches Kind in den Kindergarten des Sohnes gekommen: Der hat dann zu dem neuen Kind gesagt: ,Na toll, deinetwegen haben wir unsere Schnuller hergeben müssen.'" Man könne nicht einfach den Nikolaus beauftragen, seinem Kind das Liebste wegzunehmen, sagt Vogl. "Das muss ich als Elternteil schon selbst erledigen. Das ist kein Brauch, sondern Missbrauch."

In der katholischen Kirche hat man längst keine Freude mehr mit dem strafenden Nikolaus. Mit Nikolausschulen vor den Hausbesuchen will die katholische Jungschar dem Heiligen wieder seinen Ruf als bedingungslos helfenden Schutzpatron der Kinder zurückgeben. "Der Nikolaus schenkt ohne Gegenleistung", sagt Jungschar-Geschäftsführer Wolfgang Hammerschmid-Rücker. Beim Nikolausbesuch wolle man "Frohbotschaften statt Drohbotschaften" verbreiten. Der Nikolaus dürfe schon eine magische Gestalt sein, aber wichtiger sei es, dass man vor ihm keine Angst habe. "Da kann man auch mal den Bart weglassen."

Auch im Gasteiner Tal wird die Rolle des Nikolaus als Erziehungshelfer kritisch gesehen. Für ihn sei das Schnullerabsammeln nicht mehr zeitgemäß, sagt Maskenschnitzer Clemens Hübsch. "Der Nikolaus als Erziehungsmittel, weil ich etwas selbst nicht schaffe: Das gehört sich nicht." Auch wenn diese Rolle eine traditionsreiche sei, müsse das nicht so bleiben. "Wir sind nicht mehr im Jahr 1840. Darauf müssen wir uns einlassen. Wenn sich der Brauch nicht verändert, dann lebt er irgendwann nicht mehr."