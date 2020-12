Freche Töne für Krampus und Nikolaus: Lieder und Noten zum Mitsingen

Wie ergeht es einem frechen Buben, wenn der leibhaftige Kramperl vor ihm steht? Das Singen liefert die Antwort. Und auch zum Nikolaustag haben die SN in Kooperation mit dem Volksliedwerk Salzburg ein Lied zum Mitsingen parat.

Als der Krampus vor ihm steht, ist der vorlaute Bub plötzlich schmähstad. Zuerst hat er geprahlt: Er sei "net feig, wånn i eahm auf 's Schwanzl steig" und "bei jed'm Ruatenschwung, zoag i eahm die Zung". Als der finstere Gesell mit Schwanz und Rute vor ihm steht, ist's aus mit dem Zungezeigen. Da fleht er kleinlaut: "Nimm mi bloß net mit!"

Kramperl-Lied: "Håb Herr Krampus nur oa Bitt'!"

Dieses Kramperl-Lied legt die Präsidentin des Salzburger Volksliedwerks, Roswitha Meikl, den SN-Lesern ans Herz - oder besser: an Lippen und Stimmbänder. Da in der Pandemie kein gemeinsames Singen unter dem Motto "Kommt, singt mit!" im SN-Saal möglich ist, soll es heißen: "Kommt, singt!" Dazu ermuntern "Salzburger Nachrichten" und Volksliedwerk an zwei Tagen, an denen seit je all jene gern beinandersitzen, die das auch zur Corona-Zeit dürfen, weil sie in gemeinsamem Haushalt leben. Und wer allein singt, könnte die eine oder andere Kindheitserinnerung wecken.

Das Kramperl-Lied singt im feinsten Hallwangerisch die Hallwangerin Waltraud Stögner. Diese hochmusikalische Mitarbeiterin im Volksliedwerk, die sich dafür selber auf der Harfe begleitet, hat es vor ein paar Jahren mit den Musikantinnen ihrer Mitanånd Musi aufgestöbert: Diese fleißig musizierende Gruppe "saugt auf, was umadum passiert", schildert Archivleiter Wolfgang Dreier-Andres. Seit langem habe die Mitanånd Musi dieses Lied gesungen und gespielt; woher es komme, wisse niemand. Er habe in der Woche vor der Publikation in den SN extra eine Anfrage an AKM und Volksliedkenner in Österreich, Bayern und Südtirol geschickt - keine Antwort über einen Liedschreiber.

Warum hat sie das Lied ausgesucht? "Buben sind voll kramperlnarrisch", sagt Roswitha Meikl. Dazu passe, wie so kleine Großmäuler erst angäben. "Und kaum steht der Kramperl da, schliefen's untern Tisch!" Einen Hinweis auf die Herkunft könnte ein in hiesiger Mundart hinkender Reim der dritten Strophe geben: "auf" passt da nicht zu "brav". Wäre "auf" als "aaf" auszusprechen, könnte das ein Indiz für die Herkunft aus Niederbayern sein, erläutert Roswitha Meikl.

Noch etwas gibt sie zu bedenken: Ein Krampus sei nicht mit der Percht zu verwechseln. Die Perchten kämen erst in Raunächten ab 22. Dezember. Der Kramperl hingegen sei die strafende, Fehler aufzeigende Figur neben dem gütigen Nikolaus - "wie Schatten und Licht".

SN/sn Der Krampus kommt am 5. Dezember.

Nikolaus-Lied: Gesungen von Kindern aus Bischofshofen

Für das Nikolaus-Lied hat Roswitha Meikl ein Lied gewählt, das viele Salzburger so gut kennen, dass es vermeintlich seit je da gewesen ist. Tatsächlich stammen Text und Weise von Wastl Fanderl. Als dessen damals kleine Tochter Monika es vor rund 70 Jahren für den Rundfunk gesungen habe, sei es populär geworden, erzählt Roswitha Meikl. Im Land Salzburg sei es lange das einzige von Kindern gesungene Nikolaus-Lied gewesen. Das Volksliedwerk habe es über "Liederblätter" in Schulen und Kindergärten verbreitet. "Jetzt ist es als Volkslied angenommen. Es sängen viele Kinder und schon viele Erwachsene, die es als Kinder gelernt hätten. Die Aufnahme zum Mitsingen ist aus 2003: von derweil erwachsenen Kindern der Volksschule Bischofshofen, geleitet von Martina Mayr.

