"Es fehlt an allem, um helfen zu können"

Tausende Menschen haben durch das Beben ihr Zuhause verloren und verbringen die Nächte bei eisigen Temperaturen im Freien.

Nachbeben, Regen, Kälte, zerstörte Häuser, schlechte Kommunikation, kaputte Straßen - die Lage nach den schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze war auch am Dienstag noch äußerst unübersichtlich. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Dienstagmittag auf mehr als 7200 an - mehr als 5400 davon waren in der Türkei zu beklagen. Darunter sind auch zwei Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Sie wurden in der Provinz Kahramanmaraş im südlichen Teil Anatoliens geborgen. Zu der Identität der Toten hält man sich bedeckt. Es soll ...