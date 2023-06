Erstmals Orca-Angriff in Nordsee

Fast täglich melden Schiffsbesatzungen Zwischenfälle mit den Tieren.

In diesem Jahr gibt es offenbar besonders viele Angriffe von Schwertwalen auf Segelschiffe. Fast täglich meldeten Besatzungen Zwischenfälle mit den auch Orcas oder Killerwal genannten Tieren. Das gab die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) am Donnerstag auf ihrer Homepage bekannt. Die Angriffe konzentrierten sich demnach vor der Küste Portugals und in der Nähe der Straße von Gibraltar. Am Donnerstag mussten zwei Boote im Ocean Race in der Straße von Gibraltar stoppen, nachdem sie von Orcas angegriffen wurden. Im Twitter-Kanal der Regatta wurde ein kurzes Video des Vorfalls veröffentlicht, das auch Unterwasseraufnahmen zeigt. Darauf zu sehen ist ein Orca, der ein Ruder des Schiffs des Teams Jajo angreift.