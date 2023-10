Prozess nach Eiskeller-Mord im Chiemgau: Beschuldigter verweigert weiterhin die Aussage

Am Donnerstag begann am Landgericht Traunstein der Prozess gegen einen 21-jährigen Deutschen, der vor einem Jahr die junge Studentin Hanna W. ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm ein sexuelles Motiv vor, der Angeklagte schweigt.

Eigentlich wollte Hanna W. schon wieder zurück in ihrer Studienstadt sein. Doch eine Freundin wollte ihren Geburtstag am 2. Oktober in der Diskothek Eiskeller feiern. Die junge Frau entschied sich um, am Tag darauf wurde ihre Leiche von einem Spaziergänger ...