Starkoch Alfons Schuhbeck hatte einen elektronischen "Negativkellner"

Zum Auftakt des Steuerstrafprozesses gegen den bayerischen Starkoch Alfons Schuhbeck in München wurde klar: Das Gericht muss alle Beweise genau prüfen, denn ein Geständnis gibt es von dem 73-jährigen Gastronomen nicht. Sein EDV-Berater hingegen räumte praktisch alle Vorwürfe ein. Die Staatsanwaltschaft hat die Hinterziehung von mehr als 2,3 Millionen Euro angeklagt.

Das Gesicht bleich und schmal, der Blick wanderte einmal in Richtung der Vertreterin der Staatsanwaltschaft und zum Gericht, blieb aber über weite Strecken zum Boden gerichtet: So verfolgte Alfons Schuhbeck, gefeierter Kochkünstler, Multiunternehmer in der Münchner Gastronomie und durch seine Kochshows und Gewürzläden im deutschsprachigen Raum einer der Stars seiner Zunft, den Beginn des "Ingwer-Prozesses" am Mittwoch im Münchner Justizpalast. Die Münchner Strafjustiz hat das Verfahren, in dem es um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe geht, nach einem der Lieblingsgewürze des 73-jährigen ...