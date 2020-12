Virologe Hendrik Streeck: "Der Impfstoff ist nur ein Baustein"

Virologe Hendrik Streeck vermisst eine Corona- Langzeitstrategie. Denn das Virus werde uns auch nach dem Lockdown noch lang begleiten.

Seit Ausbruch der Pandemie ist Hendrik Streeck einer der gefragtesten deutschsprachigen Virologen. Im SN-Gespräch kritisiert er den mangelnden Schutz der Risikogruppe und die Versäumnisse der Politik über die Sommermonate.

Pünktlich zu Weihnachten geht fast ganz Europa wieder in den Lockdown. Wäre das, zumindest in Deutschland, zu vermeiden gewesen? Hendrik Streeck: Ob ein anderer Weg möglich gewesen wäre, ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Jetzt haben wir leider vor allem einen starken Anstieg der Infektionszahlen bei der älteren Bevölkerung. Was der Lockdown ...