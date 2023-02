Bevölkerung spricht sich in Umfragen gegen ORF-Haushaltsabgabe aus

Die Pläne für eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe anstatt der GIS-Gebühr für den ORF stoßen laut zwei von "profil" und dem "Standard" in Auftrag gegebenen Umfragen auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung. So lehnen eine Haushaltsabgabe 58 Prozent der Bevölkerung ab, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique-research für "profil" ergab. Eine Mehrheit von 63 Prozent findet Gebühren laut einer Market-Umfrage für den "Standard" grundsätzlich nicht gerechtfertigt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Pläne für geräteunabhängige Haushaltsabgabe anstatt GIS-Gebühr