Am 25. Februar 2020 sind in Österreich die ersten bestätigten Coronafälle aufgetreten. Es folgten beispiellose Maßnahmen-Bündel, die bisher in drei harten Lockdowns gipfelten. Werfen Sie mit uns einen Blick auf die Schlagzeilen eines Jahres, in denen alle Hochs und Tiefs einer Pandemie mitschwingen ...