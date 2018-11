Fritz Karl zur ersten Servus-TV-Krimiserie: "Wir hangeln uns nicht von Bergspitze zu Bergspitze"

Schauspieler Fritz Karl spricht über seine Rolle in der ersten Servus-TV-Krimiserie. Er schildert, was ihn mit dem Café Glockenspiel verbindet. Und er bestätigt eine neue TV-Produktion in Salzburg.

Eine Frau soll ihren Mann niedergestochen haben. Der Gerichtspsychologe Thomas Meiberger wird beauftragt, ein Gutachten aufzusetzen - und stellt dabei fest, dass die Frau seit ihrer Jugend schlafwandelt. Hat sie tatsächlich ihren Mann im Schlaf ermordet? Kommenden Dienstag um 20.15 Uhr startet auf Servus TV "Meiberger - Im Kopf des Täters". Es ist die erste eigenproduzierte Krimiserie eines österreichischen Privatsenders. In acht zusammenhängenden, aber dennoch in sich geschlossenen Folgen spielt Fritz Karl die Hauptrolle. Im SN-Interview spricht der 50-jährige Oberösterreicher über die Dreharbeiten in St. Gilgen und Salzburg. Und über die eigene Aussage, in Österreich nie eine Serie angeboten zu bekommen.