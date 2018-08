Fußball-Netzwerk "Playerhunter" aus Wien will in die Königsklasse

"Playerhunter" zielt als Präsentationsplattform, Drehscheibe und Spielerbörse auf Amateurkicker und -vereine.

Instagram, Facebook, Twitter: Die großen Social-Media-Netzwerke sind auch für Fußballer und ihre Vereine zu unverzichtbaren Plattformen geworden. Seit kurzem tummelt sich mit "Playerhunter" (www.playerhunter.com) aber ein reines Fußball-Netzwerk in dieser Umgebung. Es handelt sich um ein österreichisches Start-up-Unternehmen mit Sitz in Wien. Bereits 115.000 Fußballer haben sich auf der kostenlosen Plattform registriert, Tendenz stark steigend.

Der ehemalige österreichische Nationalspieler und nunmehrige "Sky Austria"-Experte Manuel Ortlechner ist einer der Vizepräsidenten des jungen Unternehmens, er sieht es als "LinkedIn für den Fußball". LinkedIn ist im Reigen der Netzwerkfirmen die auf Karriere und berufliche Kontakte ausgerichtete Plattform. "Wir wollen dem Spieler mehr Macht und mehr Unabhängigkeit geben", erläutert Ortlechner. Anders als bei den überfüllten globalen Rundum-Anbietern bestimme nicht ein diffuser Algorithmus, wer welche Einträge zu sehen bekommt. Willkommen als Nutzer sind Spieler, Trainer, Clubs oder auch andere Akteure wie Fußballcamp-Veranstalter.

Obwohl Ortlechner bereits prominente Kollegen wie England-Legionär Christian Fuchs als Mitglieder gewinnen konnte, soll vor allem den Kickern aus den Unterklassen eine Bühne geboten werden: "Wir zielen auf den Bereich der Amateure und Halbprofis." Gerade im Unterhaus sei eine Art Drehscheibe oder "Schwarzes Brett" oft gefragt. Ortlechner kennt die Szene, er hat selbst einst in seiner Innviertler Heimat bei einem kleinen Verein gespielt: "Mein Bruder ist jetzt dort Obmann. Wenn kurzfristig Bedarf an neuen Spielern ist, tun sich die Vereine oft richtig schwer, Spieler zu finden." Dabei sitzt vielleicht genau der gesuchte Kicker nur ein paar Kilometer weiter.

"Playerhunter" soll für die Amateurvereine das Netzwerk sein, das im Profibereich die Agenturen und Spielerberater bieten. Ortlechner betont mit Nachdruck: "Wir sind keine Agentur, sondern lediglich Plattform. Bei uns gibt es keine Gebühren oder Provisionen."

Ortlechners Mitstreiter haben durchwegs Erfahrung in großen Banken oder Online-Konzernen. Kein Geringerer als Virgin-Boss Richard Branson hat "Playerhunter" in die Riege der von ihm geförderten Start-ups aufgenommen. Schon bald aber soll sich das Netzwerk selbst finanzieren können. Neben Nutzergebühren für Premium-Zugänge soll Werbung eine Quelle sein. "Die Werbung trifft punktgenau die fußballinteressierte und sehr junge Zielgruppe", erklärt Ortlechner und verweist auf das Potenzial von 265 Millionen registrierten Fußballspielern weltweit.

Dazu zählen auch die Frauen, die sich besonders aktiv auf "Playerhunter" tummeln. Ortlechner staunt selbst: "Toll, was da abgeht. Die Mädels haben das offenbar als ihr Netzwerk entdeckt." Rasant wachsen auch die Nutzerzahlen in Südamerika - beste Voraussetzungen also, von Wien aus zum globalen Player zu werden.