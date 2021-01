Können Fitnesstracker Corona vorhersagen?

Neue Studien weisen aus, dass Smartwatches eine Coronaerkrankung Tage vor den ersten Symptomen erkennen können. Für heimische Mediziner ist das noch Zukunftsmusik.

"Beweg dich!", erscheint wie eine Mahnung auf der Anzeige der Fitnessuhr nach acht Stunden im Homeoffice. Am Abend heißt es dort: "Deine Herzfrequenz stieg auf mehr als 120 Schläge pro Minute an, obwohl du ab 20.18 Uhr anscheinend inaktiv warst." Fitnesstracker und smarte Uhren messen Puls und Körpertemperatur, zählen Schritte und zeichnen Schlafzeiten sowie den Menstruationszyklus auf. Und sie sind beliebt wie nie: Die Pandemie hat den Trend zu zusätzlicher Bewegung verstärkt und kurbelte den Markt der Wearables, also elektronischer ...