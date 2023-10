Künstlich beworben - und natürlich erfolgreich?

KI habe das Potenzial, die Art und Weise, wie Werbung gemacht werde, fundamental zu prägen, ist sich etwa Sebastian Gückelhorn sicher, Onlinemarketing-Leiter bei den "Salzburger Nachrichten". Konkret macht Gückelhorn vier Bereiche fest, auf die sich künstliche Intelligenz auswirken werde: "Sie wird helfen, das Zielvorhaben, das Treffen der Zielgruppe, die Anzeige an sich und die Werbegebote zu optimieren." In Sachen Zielvorhaben könne KI Conversion-Ziele besser identifizieren, also klarer festmachen, wohin die Reise einer Kampagne gehen soll, führt Gückelhorn aus. Dafür könne man Textbots wie ChatGPT befragen - ebenso wie zu der Frage, wie Unternehmen, Institutionen etc. die anvisierten Zielgruppen am besten erreichen können.

Die Anzeige selbst könne hingegen von Bildgeneratoren erstellt werden. Etwa von Tools wie Canva, die eine Schnittstelle zu Dall-E haben, einer Software, die von der ChatGPT-Mutter OpenAI lanciert wurde. Der Output der Plattformen sei beeindruckend. Aber Gückelhorn warnt auch: "Interne Unternehmensdaten dürfen nie im Datenpool landen." Wer also von derartiger Software Sujets, Werbekonzepte etc. erstellen lässt, sollte zuvor akribisch prüfen, was mit den gespeisten Daten passiert. "Am besten mit den kostenpflichtigen Versionen arbeiten - und in den Einstellungen den Datentransfer ändern", empfiehlt Gückelhorn.