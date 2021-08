Die ORF-Wahl ist geschlagen. Mit vielen Nebengeräuschen. Nun muss der neue Chef am Küniglberg beweisen, dass er diese übertönen kann.

Roland Weißmann wird neuer ORF-Generaldirektor. Der Linzer wurde am Dienstag mit den Stimmen der bürgerlichen sowie der grünen Stiftungsräte zum wichtigsten Mann am Wiener Küniglberg gewählt. Dass sich sämtliche Räte, die einer der Regierungsparteien zumindest nahestehen, für denselben Kandidaten entschieden haben, ist wohl der Beleg dafür, dass es politische Absprachen gegeben hat. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass just diese Stiftungsräte dasselbe Konzept für das Beste befunden haben?

Die möglichen politischen Packeleien machen die Wahl selbst aber nicht ...