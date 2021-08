Roland Weißmann - vom ORF-Reporter zum Generaldirektor

Der ÖVP-nahe Roland Weißmann mag Karate und Boxen. Bei den SN war er einst Volontär.

Das Timing für seine Kandidatur war perfekt gewählt, in den diversen Hearings wiederholte er - in guter türkiser Rhetorik-Tradition - immer wieder einfache, klare Botschaften wie etwa: "Der ORF muss jünger, digitaler und diverser werden." Jetzt ist der bürgerliche Kandidat für die ORF-Wahl am Ziel: Roland Weißmann, der eine türkis-grüne Mehrheit hinter sich hatte, ist der neue starke Mann auf dem Küniglberg.

Der 1968 in Linz geborene Weißmann studierte nach der Matura 1986 Publizistik und Geschichte in Wien. ...