Die Welt geht unter - zumindest im Internet. Wieso es online aktuell derart viele Falschnachrichten gibt. Und wie man damit umgehen sollte.

Ausgangssperren in ganz Österreich. Und wenn nicht in ganz Österreich, dann zumindest in Wien. Parallel schließen alle Geschäfte. Also auch Lebensmittelläden, Apotheken, Postfilialen.

Kein heimischer Politiker stellte bislang Ausgangssperren in den Raum. Und Regierung wie Behörden machten klar, ...