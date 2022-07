Muss künftig jeder Österreicher GIS zahlen?

Seit Jahren ist es der größte Dorn im Auge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: die vom ORF sogenannte Streaminglücke. Aufgrund dieser müssen Personen, die ORF-Angebote per Streaming, aber nicht mittels Fernseher oder Radio nutzen, kein Programmentgelt zahlen. Ein Höchstgerichtsurteil hat dies nun als verfassungswidrig erklärt.

Sogar der ORF selbst war von der Entwicklung überrascht, wie eine SN-Anfrage belegte. "Gebührenfreier Empfang von ORF-Programmen über Internet ist verfassungswidrig", entschied der Verfassungsgerichtshof am Montagnachmittag. Konkret verstoße die Regelung, "dass Personen, die Programme des ORF ausschließlich per Internet hören oder sehen, kein Programmentgelt bezahlen müssen", gegen das Bundesverfassungsgesetz.

Der Hintergrund: 2015 entschied der Verwaltungsgerichtshof, dass Streaming keine Rundfunkd arbietung und somit nicht gebührenpflichtig ist. Der ORF ging vor einiger Zeit gegen das Urteil vor - mit Erfolg: "Der VfGH hat auf Antrag des ORF einige Bestimmungen des ORF-Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben", ist in der Aussendung des Verfassungsgerichtshofs zu lesen.

"Alle an Diskurs beteiligten in Finanzierung einbeziehen"

Die Begründung: Es sei wesentlich, dass all diejenigen, die via Rundfunk am öffentlichen Diskurs teilnähmen, in die gesetzliche Finanzierung des ORF einbezogen würden. Im Wortlaut: "Geht der Gesetzgeber in Wahrnehmung seiner Finanzierungsverantwortung für den ORF von einer Finanzierung über ein Programmentgelt aus, dann darf er (...) nicht ein für die Rundfunkordnung insgesamt wesentliches Nutzungsverhalten von dieser Finanzierungspflicht ausnehmen."

Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2023 Zeit für eine Neuregelung, spätestens am 1. Jänner 2024 muss diese stehen. Wie diese ausfallen könnte, ist noch offen. Weder der ORF noch das Medienministerium hatten am Montagnachmittag auf SN-Anfrage eine Stellungnahme parat. Medienexperten orten in dem Urteil jedoch viel Spielraum: Da es um die Gleichstellung gehe, sei es etwa möglich, schlicht jeden Internetnutzer in Österreich zu den aktuellen Rundfunkgebühren zu verpflichten. Aber auch ein gesenkter Betrag für alle sei denkbar.

Spannend wird auch zu beobachten sein, wie sich das Urteil des Verfassungsgerichtshofs auf die aktuellen Verhandlungen zu einem neuen ORF-Gesetz, das etwa die Rechte des ORF im Digitalen neu regeln soll, auswirkt.

Aktuell zahlen Salzburger 27,15 Euro pro Monat

Der ORF hatte in seinem entsprechenden Antrag argumentiert, dass durch die gegenwärtige Regelung sein Recht auf Rundfunkfreiheit und auf Gleichheit vor dem Gesetz verletzt sei. Die Anzahl der Personen, die ORF-Inhalte ausschließlich streamen und daher keine Gebühren entrichten, wachse schließlich.

GIS-pflichtige Haushalte müssen derzeit 18,59 Euro pro Monat an Programmentgelt entrichten. Zu diesem Betrag kommen Gebühren und Abgaben an Bund und Länder sowie eine zu entrichtende Umsatzsteuer hinzu, wobei die Landesabgabe variiert. Die gesamten ORF-Gebühren liegen somit zwischen 22,45 Euro und 28,65 Euro, in Salzburg liegen sie bei 27,15 Euro.