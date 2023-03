Welche Probleme der ORF schnell lösen muss

Der Druck steigt, dass bald Klarheit über die Zukunft des ORF herrscht. Immerhin: Nach SN-Informationen dürfte die Haushaltsabgabe fix sein.

Der ORF wird voraussichtlich künftig via Haushaltsabgabe finanziert: Wie die SN aus Regierungskreisen erfahren haben, bereitet Schwarz-Grün einen Ministerratsvortrag per Umlaufbeschluss vor. In diesem sollen zwar keine Details fixiert werden, es soll aber festgehalten werden, dass die Haushaltsabgabe der GIS nachfolgen wird. Idealziel sei, den Beschluss bis zur Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates fixiert zu haben - also bis Donnerstag, 10 Uhr, heißt es.

Doch selbst wenn sich die Koalition auf die Abgabe einigt, sind viele weitere Fragen um den ...