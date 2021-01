WhatsApp-Aufreger: Müssen Nutzer ihre Daten teilen, damit ihr Konto nicht gelöscht wird?

Seit Donnerstag machen Berichte die Runde, wonach ein jeder WhatsApp-Nutzer einwilligen muss, dass seine persönlichen Daten vom gesamten Facebook-Konzern genutzt werden. Sollte er das nicht tun, werde sein Profil gelöscht.

"WhatsApp teilt ab sofort deine Daten mit Facebook", "WhatsApp: Daten an Facebook oder Account löschen" oder "WhatsApp stellt Nutzern ein Ultimatum". Es sind solche und ähnliche Schlagzeilen, die seit Donnerstagabend die Runde machen - und zumindest datenschutzbewusste WhatsApp-Nutzer aufregen. Der Hintergrund ist in den Nutzungsbedingungen der weltweit populärsten Messenger-App zu suchen. Diese wurden aktualisiert: Bei jedem Nutzer sollte in den kommenden Tagen ein Hinweis aufpoppen, der die neuen Richtlinien schildert. Doch was ändert sich durch die neuen Auflagen? Werden nun ...