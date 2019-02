Wiederholungen können auch sinnvoll sein

PIERRE A: WALLNÖFER

Die "Hopp oder dropp"-Mentalität in manchen Fernsehsendern, ein Relikt aus der Zeit der

Monopole, weicht einem Perspektivenwechsel, der nicht nur von Quotendenken bestimmt ist. Denn es wurde oft darauf vergessen, teuer

erworbene oder produzierte neue Programme auch optimal zur Geltung zu bringen, was im Übrigen sicher auch quotenfreundlich wäre. Vor allem aber im Sinn der Zuschauer. Nämlich, indem man frische Filme oder Serien durch Wiederholungen älterer Episoden oder von Vorgängern in den Filmreihen vorbereitet. So wird das einst gewonnene Publikum darauf aufmerksam gemacht und vielleicht auch gleich neues gewonnen. Darauf wäre natürlich auch beim Erwerb der Rechte zu achten.