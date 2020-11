Anstieg der Coronainfektionen bremst sich ein - Probleme im Meldesystem

Experten glauben, dass Maßnahmen zu wirken beginnen. Probleme bei Datenübertragung machen Prognosen schwierig.

Die steigende Zahl an mit dem Coronavirus Infizierten bringt das Epidemiologische Meldesystem (EMS) an seine Grenzen. In den vergangenen Tagen gab es erhebliche Probleme bei der Datenübermittlung. Der Systemanalytiker der Gesundheit Österreich, Florian Bachner, sagt, dass das System nie für eine derart hohe Anzahl an Meldungen ausgelegt gewesen sei. Dazu komme, dass es oft zur Nachmeldung von infizierten Personen komme und die aktuellen Zahlen dann im Nachhinein korrigiert und neu zugeordnet werden müssten. Das erkläre auch, dass es oft zu ...