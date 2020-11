Lockdown: Die Schule wird zum Sehnsuchtsort

Schüler und Lehrer vermissen die Zeiten ohne Coronavirus. Vor allem Jugendliche leiden unter der neuerlichen Isolation.

Lea wartet auf das nächste Meeting. Es ist früher Nachmittag. Dazwischen muss sie noch ein Referat vorbereiten. Und irgendwas mit dem Schulrat ist auch noch zu besprechen. All das erledigt die 15-Jährige seit knapp zwei Wochen von zu Hause aus - natürlich online, also via Internet. Die Begriffe dafür sind Home-Schooling oder Distance Learning. Im März und April, als Österreich sich aufgrund steigender Covid-Zahlen quasi zugesperrt hatte, dominierten sie den Alltag aller Schüler in Österreich. Seit Anfang November nur jenen ...