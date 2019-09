Der außergewöhnlicher Schritt von Papst Franziskus im Kärntner Kirchenskandal überraschte auch die offizielle Kirche in Österreich.

Auch die ranghöchsten Kirchenvertreter in Österreich wurden von dem Schreiben, mit dem sich Papst Franziskus erstmals zu den Problemen in der Diözese Gurk-Klagenfurt äußerte, völlig überrascht. Wie berichtet, hatte sich das Oberhaupt der Katholischen Kirche in einem persönlich gehaltenen Brief ...